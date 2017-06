Zagreb, 15. lipanj 2017.

U napetom finalu nagradne igre za djecu “Pametna pitanja za pametne glave” održanom 14. lipnja 2017. u studiju Hrvatskog katoličkog radija (HKR), osnovna škola Petar Barbarić iz Travnika u BiH - Svijećice, pobijedila je osnovnu školu Draškovec - Golupčiće.

Tijekom natjecanja, koje je bilo neizvjesno do samog kraja jer su se bodovi osvajali, gubili i vodstvo preuzimalo, uživo glasom i stasom u studiju HKR-a finalisti Marko Brkić, Katarina Lovrić i Katica Barić te Antonija Balent, Simona Mihoci i Nina Sabol, dokazali su da su “pametne glavice” i da zaslužuju vrijedne nagrade koje im je pripremio HKR. Svi sudionici finala nagrađeni su Youcat Biblijom i Katekizmom i Velikim Biblijskim kvizom s 1000 pitanja, trenirkama, kapama i majicama HKR-a, zlatnim i srebrnim medaljama i peharima, dok su brončane medalje pripale trećeplasiranoj ekipi OŠ Petra Hektorovića iz Starog Grada na otoku Hvaru.

Nagrade su natjecateljima u podne, u prostorima Hrvatskoga katoličkog radija, uručili glavni urednik HKR Anto Mikić i ravnatelj radija Zvonimir Ancić. Natjecatelje su pripremali, i ujedno ih bodrili na natjecanju, vjeroučitelji Ivica Bajo iz Travnika i Zvjezdana Frančić iz Draškovca koji su istaknuli vrijednost međusobnog povezivanja i mogućnost posjećivanja natjecateljskih ekipa iz različitih osnovnih škola. Tijekom natjecanja podrška natjecateljima bile su rezerve ekipa Sara Kelava i Iva Zadravec. Ekipu iz Draškovca hrabrili su ravnateljica Margit Mirić i župnik Matija Vonić koji su ih dopratili na HKR. Druženje s finalistima nastavljeno je i u poslijepodnevnim satima.

“Pametna pitanja za pametne glave” zabavno je edukativna emisija, namijenjena osnovcima. U njoj su se tijekom ove školske godine, u nekoliko krugova, telefonom natjecale 23 ekipe, s po tri učenika predstavnika, šestih razreda osnovnih škola sa svih strana Lijepe naše: od Draškovca na sjeveru do Cavtata na jugu i od Vukovara na istoku do Hvara na zapadu. I ove godine natjecanje je prekoračilo granice Lijepe naše jer se u njega uključio Katolički školski centar Petar Barbarić iz Travnika, ne samo uključio već i pobijedio u finalu. Ekipe su pokazivale znanje, snalažljivost, brzinu i poznavanje prožimanja gradiva vjeronauka, povijesti, književnosti, geografije a bilo je čak i matematičkih zadataka.

Nagradna igra imala je četiri dijela:

- Slušaj tvrdnju pozorno, odgovori s: - točno ili - netočno! Svaka ekipa dobila je dvije tvrdnje i trebala je odgovoriti jesu li one točne ili ne.

- Tri netočnosti tražimo i ispravljamo! Svaka ekipa dobila je jednu Biblijsku zgodu u kojoj je tražila, i kad ih je pronašla, ispravila tri netočnosti. Biblijske zgode bile su vezane uz evanđelja proteklih nekoliko nedjelja.

- Odgovore znamo – asocijaciju otkrivamo! Postavljali smo tri pitanja, a točni odgovori na ta tri pitanja asocirali su natjecatelje na konačan odgovor – svaka ekipa rješavala je po jednu asocijaciju.

- Poredaj redom od prvog do posljednjeg! Natjecateljima smo naveli četiri osobe a oni su ih trebali poredati kronološkim redom, od najstarije do najmlađe, to jest od one koja je živjela u dalekoj do one koja je živjela u bližoj prošlosti. (kta/s.k.g.)



Foto: Slavko Nedić

foto