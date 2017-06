Vatikan, 15. lipanj 2017.

Bog svoju ljubav i dobrostivost prema nama ne uvjetuje obraćenjem, nego je naše obraćenje posljedica njegove ljubavi – istaknuo je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 14. lipnja 2017. na Trgu svetoga Petra, nastavljajući time niz kateheza o kršćanskoj nadi. U našim smo promišljanjima o kršćanskoj nadi otkrili da je izvor nade Božja bezuvjetna ljubav koja nam je očitovana dolaskom njegova Sina Isusa Krista i po daru Duha Svetoga – napomenuo je Papa.

Nitko od nas ne može živjeti bez ljubavi – upozorio je Sveti Otac – no mnogi ljudi danas vjeruju da ljubav moraju zaslužiti i to je mogući izvor dobrog dijela tjeskoba i muka suvremenog čovjeka. Ljudi grade izvanjsku fasadu, žele biti snažni, privlačni i lijepi kako bi od drugih dobili poštovanje i priznanje. No ta ih kupljena naklonost ne čini sretnima, nego ostavlja prazninu u njihovoj nutrini te ih zarobljava – kazao je Papa.

Mnogi problemi narcisoidnosti ili nasilja – nastavio je papa Franjo – proizlaze upravo iz žalosne činjenice da se ljudi ne osjećaju voljenima ni prihvaćenima. Nema zločeste djece, kao što nema ni potpuno pokvarenih tinejdžera, nego postoje nesretni ljudi – rekao je Papa te dodao: Što nas može učiniti sretnima ako li ne iskustvo darovane i primljene ljubavi?

Sveti je Otac napomenuo kako nas vjera uči da je Bog taj koji čini prvi korak, da nas ljubi beskonačnom ljubavlju i to ne zato što smo to zaslužili, nego zato što je on sama ljubav. Čak i kada odlutamo od njega, Bog nam poput milosrdnoga oca iz prispodobe o izgubljenom sinu oprašta te nas grli – rekao je papa Franjo te nastavio – Bog svoju ljubav ne uvjetuje našim obraćenjem. Točnije vrijedi obratno: naše je obraćenje posljedica Božje ljubavi. Sveti nas Pavao u svojoj Poslanici Rimljanima podsjeća da „Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grješnici, Krist za nas umrije“ (Rim 5,8).

Papa je istaknuo da nas Bog ljubi poput oca ili majke. Primjerice, majka ne traži da se ne ispuni ljudska pravda kada njezin sin počini zločin i završi u zatvoru, jer svaka grješka zahtijeva iskupljenje, no ona ne prestaje trpjeti za svoga sina. Ona ga voli čak i ako je grješnik te je skrenuo s pravoga puta. Na taj nas način ljubi i Bog. I nitko nije izuzet iz njegove ljubavi – naglasio je papa Franjo te nastavio – Bog je u nas utisnuo izvornu ljepotu koju nikakav grijeh, nikakav pogrješni odabir ne može potpuno izbrisati. Po milosti smo primljeni u odnos ljubavi koji povezuje Boga Oca s njegovim Sinom po Duhu Svetom. U Isusu Kristu smo priželjkivani, željeni i ljubljeni – kazao je Sveti Otac.

A kojim se lijekom može promijeniti srce nesretne osobe? – upitao je Papa – Odgovor je ljubav. Ljubav doziva ljubav na snažniji način nego što mržnja doziva smrt. Isus nije umro i uskrsnuo za sebe sama, nego za nas kako bi nam grijesi bili oprošteni. Stoga je vrijeme uskrsnuća za sve ljude: vrijeme da se siromahe podigne iz obeshrabrenosti, naročito one koji su u grobu proboravili duže od tri dana. Ovdje sada puše vjetar oslobođenja, klija dar nade. A nada je ta da Bog Otac sve nas ljubi onakve kakvi jesmo – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)