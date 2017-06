Mainz, 12. lipanj 2017.

Sisački biskup mons. Vlado Košić pohodio je u subotu, 10. lipnja 2017. hrvatske katoličke misije (HKM) Mainz i Hanau, a u nedjelju 11. lipnja hrvatske katoličke misije Gießen i Wiesbaden. Tom prigodom je u misijama podijelio sakrament potvrde.

Svečano misno slavlje u crkvi sv. Bonifacija u Mainzu predvodio je u subotu 10. lipnja mons. Košić u zajedništvu s voditeljem misije fra Antom Bilićem, s voditeljem HKM Rüsselsheim fra Ivanom Križanovićem i voditeljem HKM Wiesbaden dr. fra Mironom Sikirićem. U toj je prilici 32 mladih (26 iz HKM Mainz, 5 iz HKM Rüsselsheim i 1 iz HKM Wiesbaden) primilo sakrament sv. potvrde. Na početku su oca biskupa pozdravili predstavnici krizmanika i roditelja, a potom i fra Ante Bilić koji je kazao kako je u svakoj kršćanskoj zajednici velika radost kada je pohodi pastir Crkve, biskup. „Posebno je velika radost nama Hrvatskoj katoličkoj zajednici u Mainzu, kad nas pohodi pastir naše domovinske Crkve, a na poseban način ove godine, pastir Sisačke biskupije mons. dr. Vlado Košić“, kazao je te je oca biskupa srdačno pozdravio uime HKM Mainz, Rüsselsheim i Wiesbaden.

Mons. Košić je u uvodnoj rijči zahvalio na pozdravima, te je svima uputio pozdrav. U propovijedi se mons. Košić na temelju nedjeljnog Evanđelja posebno obratio mladim krizmanicima kojima je rekao da trebaju biti u skupini onih koji u dobru i plemenitu srcu donesu puno plodova na Božju riječ i darove koje im Bog daje. „Bog Vam daje samog sebe u daru Duha Svetoga. U vašem srcu od danas treba prebivati Duh Sveti, Bog koji je s Ocem i Sinom u Presvetom Trojstvu jedan, i koji želi od vas učiniti da imate dobro i plemenito srce“, kazao je mons. Košić dodavši kako su današnji krizmanici ujedno i članovi Biskupije Mainz te će nakon primanja sakramenta sv. potvrde u potpunosti pripadati Katoličkoj Crkvi u Njemačkoj. „Vi također imate još jednu povlasticu i još jednu pripadnost, da pripadate Hrvatskoj katoličkoj zajednici ovdje u Mainzu, a to znači da njegujete svoj hrvatski identitet, da znate odakle ste, da ne zaboravite svoje korijene. Vaši su roditelji, djedovi došli ovdje u Njemačku, a i danas dolaze mladi iz domovine, i to je žalosno. Moramo reći da je to plod loših politika u našoj državi, da se nisu stvorili uvjeti da mladi, zreli ljudi ne mogu živjeti u svojoj domovini nego moraju ići u bijeli svijet. Vi svejedno pripadate hrvatskom narodu i pripadate svojoj domovini. Vaša je prva domovina Hrvatska, a druga vam dakako treba biti Njemačka. Da biste bili pravi ljudi, ne smijete zaboraviti svoj korijen, svoj identitet, svoje hrvatsko porijeklo. Danas nije lako u domovini. Opet se događaju teškoće, ali ne smijemo odustati od borbe da je moguće ići naprijed i da je moguće i na zemlji graditi Kraljevstvo Božje. To nam omogućuje sila Duha Svetoga koji želi boraviti u našim srcima da se uvijek borimo za ono što je dobro i plemenito“, kazao je mons. Košić koji je pozvao mlade neka se vrate u domovinu koja ih treba. „Mislite na svoju domovinu i svoj narod. Ako budete vrijedni, pošteni, dobri kršćani, preko toga ćete najviše učiniti za svoju domovinu. Kad nam je posebno bilo teško tijekom Domovinskog rata, tada je iseljena Hrvatska ponjaviše učinila da domovina opstane, da se spasi, da se obrani. Bio sam na tom području gdje je bio rat i gledao sam što se sve događalo. Zahvaljujem i sad svima koji su pomagali, ali i sada je borba. I sada treba nastaviti borbu za istinu, pravdu, za mir, za dostojanstven život svih naših ljudi. To će biti moguće u vjeri Isusa Krista, koju jača u srcima Duh Sveti. Budite uvijek ponosni što pripadate svojoj Crkvi, Isusu Kristu i svome hrvatskom narodu.“

Nakon obnove krsnih obećanja, molilo se za silazak Duha Svetoga. Potom je mons. Košić podijelio sakrament potvrde. U prinosu darova mladi su prinijeli križ, Bibliju, hostije, kalež, vino, vodu i uspomene na sv. potvrdu.

Na kraju Misnog slavlja ocu biskupu su na podjeli sv. potvrde, kao i roditeljima i kumovima zahvalili predstavnici krizmanika. Uime župnog vijeća i roditelja zahvalu je izrekao predsjednik župnog vijeća Stipe Bunić. U znak zahvale za pripremu kriznamika prigodni dar je uručen pastoralnoj suradnici u HKM Mainz s. Dioniziji Tomas i voditelju misije fra Anti Biliću. Zahvalnu riječ izrekli su i fra Ante Bilić i mons. Košić. Skupinu krizmanika iz HKM Rüsselseim pripremala je pastoralna suradnica s. Estera Marijić, zajedno s voditeljem misije fra Ivanom Križanovićem, koja je također sudjelovala u misnom slavlju.

Misno slavlje pjesmom uz pratnju glazbenih instrumenata uveličala je skupina mladih i skupina pjevača uz pratnju na orguljama dr. Joze Majdančića. (kta/a.p.)