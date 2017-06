Humac, 11. lipanj 2017.

U nedjelju, 11. lipnja 2017. u franjevačkome samostanu na Humcu preminuo je opremljen sv. sakramentima i ispraćen u vječnost molitvom svoje subraće otac fra Vinko Dragićević, član Hercegovačke franjevačke provincije.

Sv. misa zadušnica slavit će se u samostanskoj crkvi na Humcu u ponedjeljak, 12. lipnja 2017. s početkom u 15 sati, a potom slijede sprovodni obredi i ukop na Novom groblju na Humcu. Njegovo tijelo bit će izloženo u novoj crkvi na Humcu u 10 sati.

Fra Vinko je rođen 1917. u Miletini. Pohađao je pučku školu od 1924.-1928. u Međugorju. Gimnaziju od 1929.-1938. na Širokom Brijegu i studij filozofije i teologije od 1938.-1943. u Mostaru.

Obukao franjevački habit 4. srpnja 1935. na Humcu pred fra Matom Čuturićem, provincijalom. Vječni zavjeti su mu bili 5. srpnja 1939. u Mostaru. Zaređen za svećenika 29. lipnja 1941. u Mostaru po rukopoloženju biskupa fra Alojzija Mišića. Svećeničku službu je započeo 1943. u Tomislavgradu. Nakon toga je djelovao u Rasnu, Kočerinu, Mostaru, Humcu, Glavatičevu, Blagaju, Klobuku do povratka na Humac 1974.

U vremenu nakon rata proživio je križ logora i prognanstva. Od veljače do kolovoza 1945. (Široki Brijeg, Mostar, Sarajevo, Okučani, Nova Gradiška, Stara Gradiška, Zagreb, Maribor; uhićen u Rači pred Mariborom; bio u Mariboru u logoru od 7. svibnja do konca lipnja 1945., slijedi logor u Zagrebu od dvadesetak dana; od Zagreba preko Slavonskog Broda u logor u Bosanskom Brodu, pa u središnji zatvor u Sarajevu do 16. kolovoza; taj dan prebačen u Ćelovinu u Mostar do 31. kolovoza 1945.)

U zatvoru u Ljubuškom, Mostaru, Zenici, Sarajevu, u rudnicima Bukinje, Kreki, Lipnici, pa nazad u Zenicu od 5. studenoga 1949. do 5. studenoga 1952. Od 1974. nalazio se u samostanu na Humcu u službi propovjednika i ispovjednika što je s velikim marom i odgovornošću vršio sve do posljednjih godina. Čitavo vrijeme svojega svećeničkoga i pastoralnoga djelovanja bio je vrlo poznat kao obljubljeni kateheta među djecom i mladima. "Upravo zato su ga komunisti osudili i zatvorili jer, kako oni kažu, odvodi im mladež. To je istina. On je i djecu i mladež i sve životne uzraste vjernika svojim životu vrlo bliskim propovijedima i katehezama vodio Bogu. Neka mu Bog sve njegovo vjerno služenje nagradi životom vječnim", navodi se u priopćenju Hercegovačke franjevačke provincije.. (kta/miriam)