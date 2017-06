Deževice, 11. lipanj 2017.

I ove godine Vijeće franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini priredilo je Festival dječiji župnih zborova pod nazivom „Zlatna Harfa – 2017“ za župe Brestovsko, Gromiljak, Fojnica, Kakanj i Vareš. Festival je u župi Gospe Sniježne u Deževicama održan 10. lipnja, a započeo je okupljanjem zborova sa svojim vođama ispred župne crkve, gdje je goste dočekivao domaćin don Marin Marić, župnik u Deževicama, sa svojim suradnicima.

Djeca su potom sa svojim časnim sestrama molili krunicu i pjevali marijanske pjesme u procesiji. Nakon dolaska na Vrelo i svetište sv. Jakova Markijskog, okupljenima se obratio župnik don Marin, koji je izrazio radost, te kazao da su mladi ljudi „cvijeće i rosa naših dana“ koji su svojim pohodom „podmladili ovu župu i svetište pomladili za cijelu godinu“. Nakon pozdravnih riječi župnika Marića, fra Ivan Nujić, profesor na Franjevačkoj klasičnoj gimanziji u Visokom, predslavio je Svetu misu. Prigodnu propovijed mladim pjevačima, župljanima i gostima uputio je domaći župnik koji je tom prigodom zahvalio dragom Bogu, te je nazočne „male anđeli“ potaknuo da također zahvale Bogu za svoje darove, svojim roditeljima za ulaganje u talente, svojim voditeljima zborova… „Uvijek zahvaljujte. Bit će vam lakše i pjevati i živjeti i plakati i veseliti se“, poticaj je župnika Marića. U nastavku je mlade ohrabrio da ne posustanu izgarati za Isusa jer „On je jedini pravi put, istina i život; On je onaj koji oslobađa od opačina; On je onaj koji nikad ne izdaje i voli do kraja. Vjerujte mi, s Isusom nikada ne možete izgubiti. S Njim se samo dobiva zato ostanite i budite vjerni. Ne nasjedajte na kojekakve zamke i ponude ovog svijeta, vjerujte Isusu“. Na koncu je mlade pozvao i da mole za svoje svećenike, časne sestre, roditelje, te da im ne zamjere što su ponekad neraspoloženi te da im oproste svaki pogrešan okret i pokret, „jer i mi smo samo ljudi koji trebaju molitve, a molitva nam je snaga“.

Potom je uslijedio je prinos darova. Predstavnici župe Brestovsko prinijeli su košaru s bombonima; župa Gromiljak - kiseljačke pogačice; župa Kakanj - crno vino; župa Fojnica - sir i župa Vareš - cvijeće. Na koncu Mise okupljenima se obratila s. Ines Vujica, savjetnica u provinciji Školskih sestara franjevki Bosansko – hrvatske provincije, koja je sve pristune pozdravila i izvukla redoslijed pjevanja na samom glazbenom dijelu događaja.

Mladi pjevači zajednički su se uputili u procesiji do župne crkve. Poslije kratke pauze uslijedio je program. Prvi su nastupili župa sv. Mihovila Arkanđela – Vareš, koje vodi s. Ružica Marjić, ŠSF s pjesmama „Uđite s hvalama i Putevima pjesme nove“. Nakon župe Vareš nastupila je župa Sv. Duha – Fojnica s pjesmama „Zdravo Djevo čista“ i „Cijeli svijet“. Pjevače iz Fojince vodi s. Kata Rukavina, ŠSF. Potom je uslijedio nastup župe sv. Petra i Pavla – Kakanj s pjesmama „Veselo braćo“ i „Kriste, budi naša radost“. Mlade iz Kaknja vodi s. Angela Bošnjak, članica Družbe Kćeri Božje ljubavi. Uslijedili su nastupi mladih župe Gromiljak pod vodstvom s. Danice Bilić iz sestara Služavki Malog Isusa s pjesmama „O da bude radost među nama“ i „Za ljubav Tvoju“. Na samom kraju uslijedila je župa Brestovsko pod vodstvom s. Dragice Ljubos, ŠSF, s pjesmama „Primi dar“ i „Kličite Bogu glasom radosnim“. Stručni činili su su: s. Ines Vjica, gospođa Marija Vidović i fra Ivan Nujić.

Nakon nastupa zborova diplome su podijelili fra Ivan i s. Ines, koja je zahvalila svima koji su doprinijeli svečanosti, te istaknula da „kod Boga nema pobjednika, jer tko Boga slavi pjesmom, on je najveći pobjednik“. Nakon riječi s. Ines, riječ zahvale uputio je župnik Marić, koji je sve pozvao na zajedničko fotografiranje i druženje uz pjesmu i razgovor u župnom dvorištu. Cijeli događaj popratila je i Hrvatska radio televizija Kiseljak. (kta)

