Rim, 10. lipanj 2017.

BiH je zemlja različitih naroda, kultura, civilizacija i religija, danas između statusa quo, federalizacije, unitarizma i secesionizma. Zato je u njoj iskreni dijalog egzistencijalna potreba, sredstvo za izgradnju pravednoga mira, društvenoga sklada, ozdravljenje rana iz teške prošlosti te osnaživanje svijesti i vlastitoga poziva vjerskih zajednica da moraju biti moralna vertikala društva.

Na plenarnom zasjedanju Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog u Rimu, 9. lipnja 2017., predstavljajući stanje u BiH, vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić je podsjetio sudionike na činjenicu da na ovom području tradicionalno postoje različite religije, narodi i civilizacije, među kojima oduvijek postoje različiti oblici susretanja i dijaloga, ali također razdoblja sukobljavanja. Podsjetio je da se nastavlja povijesni proces smanjivanja demografske prisutnosti katolika, što je posljedica sinergije mnogo razloga, među kojima u novije vrijeme posebice treba naglasiti posljednji rat i njegove posljedice. Sve to je dovelo do toga da danas u BiH, prema rezultatima posljednjega popisa stanovništva, živi samo oko 15% katolika. Istovremeno, pravoslavaca je oko 31%, a muslimansko stanovništvo je naraslo na nešto preko 50%. To znači da je BiH, nakon Albanije i Kosova, time postala treća država u Europi gdje je muslimansko stanovništvo u apsolutnoj većini. To je podatak od ne maloga značenja, ne samo za ovo područje nego i mnogo šire.

Iako je, u smislu materijalne obnove, vidljiv napredak u posljednjih dvadesetak godina, još uvijek postoji velika potreba liječenja psiholoških rana i dubokih trauma, nastalih za vrijeme posljednjega rata. Stoga se, kao apsolutan prioritet, nameće potreba uspostave legalnih, društvenih, političkih, kulturnih, vjerskih i gospodarskih pretpostavki radi izgradnje i uspostave pravednoga i trajnoga mira, utemeljenoga na dijalogu u punom poštivanju prava pojedinih osoba i triju konstitutivnih naroda. A radi postizanja te svrhe, potrebna je konkretna suradnja svih sastojnica društva, uključujući one vjerske.

Gledano iz katoličke perspektive, međureligijski dijalog je opće katolička misao Drugoga vatikanskog sabora, a na licu mjesta on je egzistencijalna i moralna potreba naše svakodnevice, jer se radi o zemlji koju nastavaju ljudi triju velikih vjerskih grupa. Nastavaju je i različiti narodi. U njoj su prisutne također razne kulture i civilizacije: srednjoeuropska i mediteranska kršćanska, bizantinsko pravoslavna i bizantinsko otomanska. Njihovi pripadnici, k tomu, tradicionalno žive zajedno u istim gradovima i selima i stoga su predodređeni za međusobnu suradnju.

Biskup Vukšić je naglasio da postoji međuvjerski dijalog u čiju svrhu je osnovano i Međureligijsko vijeće. Međutim, zamisao i praksu dijaloga, metodologiju koju se pri tomu slijedi i svrhu dijaloga vjerske i društvene strane, kako po svijetu tako u BiH, ne razumiju jednako niti vrše na isti način, što je otvoreno veliko pitanje i problem.

Neriješena politička pitanja, nastavio je, utječu na međureligijske odnose i dijelom uvjetuju sam dijalog. Posebice činjenica da su bošnjački muslimani apsolutna većina u jednom dijelu BiH, a srpski pravoslavci to isto u drugom entitetu, dok su hrvatski katolici manjina na obje strane, omogućuje česte i mnoge manipulacije protiv hrvatskih katolika. A u traženju pravednoga rješenja za ovu situaciju, Hrvati predlažu federalizaciju cijele zemlje, što podržava i Europski parlament, a što ne prihvaćaju ostali. Naspram tomu, naime, kod Bošnjaka je snažan unitarizam ili želja za održavanjem barem sadašnjega stanja, dok Srbi često izražavaju želju za povratkom izvornomu Daytonu a nije im nepoznat čak ni secesionizam.

Katoličke, pravoslavne i muslimanske odgojne ustanove organiziraju, ponajviše na insistiranje katoličke strane, konkretne oblike suradnje kao što su studijski susreti, karitativna djelatnost, posjeti studenata i mladih, no poželjna bi bila aktivna teološka i svaka druga suradnja, koja bi bila izvorno vjerska.

Pokoja radikalna islamska grupa prisutna je u BiH. Dogodio se i pokoji atentat sa smrtnim posljedicama ali, srećom, manjim negoli na nekim drugim stranama. Postoje ponekada i provokacije na ovoj bazi te je kao nedavni primjer spomenuo isticanje, uoči mjeseca Ramazana, crne zastave s arapskim natpisom u blizini jedne katoličke crkve.

Državna vlast je 2006. godine sa Svetom Stolicom potpisala Temeljni ugovor, a 2010. i Ugovor o dušobrižništvu vojnika, čija je provedba još uvijek samo pobožna želja, čak i na vrlo jednostavnim pitanjima kao što je ozakonjenje vjerskih blagdana. Skoro jednaka situacija je s ugovorom, koji je BiH potpisala sa Srpskom pravoslavnom Crkvom, a koji je uglavnom kopija onoga potpisanoga sa Svetom Stolicom. No sličan ugovor s Islamskom zajednicom još uvijek nije potpisan, a neki kažu da je to zato što bi državna vlast željela da i ovaj ugovor bude kako bez pozitivne diskriminacije jedne zajednice.

Intenzivnija suradnja među različitim vjerskim zajednicama, naglasio je biskup Vukšić, bila bi korisna također za promicanje i obranu vlastitih prava kod političkih snaga. Neka prava često su samo djelomično poštovana, kao na primjer: poštivanje slobode vjere, autonomija vjerskih zajednica, poučavanje vjeronauka u svim odgojnim ustanovama, napredak dušobrižništva bolnica, zatvora i vojnika, način dobivanja dozvola za gradnju vjerskih objekata itd. Druga prava su pak nerijetko onemogućena, kao što su: neka prava studenata i nastavnika u odgojnim ustanovama u vlasništvu vjerskih zajednica, puna primjena državnoga zakona o slobodi vjere te ugovora koji su potpisani sa Svetom Stolicom i s drugim zajednicama, zdravstveno osiguranje vjerskih službenika, restitucija dobara oduzetih za vrijeme komunističkoga režima itd.

Međutim, usprkos poteškoćama, rekao je na kraju biskup Vukšić, Katolička Crkva u BiH je uvjerena da bi iskren međureligijski dijalog pomogao uspostavu društvenoga sklada, ozdravljenje rana iz teške prošlosti te osnaživanje svijesti i vlastitoga poziva vjerskih zajednica da moraju biti moralna vertikala društva. (kta)