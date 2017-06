Vatikan, 10. lipanj 2017.

Žene imaju biti prisutne na raznim područjima života, kako bi pridonijele jedinstvu ljudske obitelji, nadilazeći kulturu odbacivanja – istaknuo je papa Franjo susrevši se u Vatikanu sa sudionicima opće skupštine Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog, koji su se ovih dana okupili te raspravljaju o temi „Uloga žene u odgoju za opće bratstvo“. Žene s njihovim darovima i sposobnostima, ali i muškarce, Papa je upozorio da idu zajedno prema dijalogu.

Danas je više nego ikada potrebno da žene budu nazočne u društvenom, gospodarskom, političkom, nacionalnom, međunarodnom i crkvenom životu. Tom tvrdnjom izrečenom u prigodi opće skupštine Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog Papa želi ponovno istaknuti važnost žene u odgoju za opće bratstvo, i to u svijetu koji zasjenjuje i pogađa njezino dostojanstvo, čineći ju često žrtvom zlostavljanja i nasilja.

Žene su, naime, pa čak i djeca, među najčešćim žrtvama slijepoga nasilja. Tamo gdje prevladaju mržnja i nasilje, oni uništavaju obitelji i društva, priječeći ženi da, u zajedničkim namjerama i djelovanju s muškarcem, mirno i djelotvorno obavlja svoje poslanje odgojiteljice – napomenuo je Papa.

Prvi je korak prema pravednijem i bratskijem društvu – po Papinu mišljenju – vrjednovanje uloge žene, također putem pravnih sredstava, tako da mogu svoje darove u potpunosti prenositi cijeloj zajednici, te pridonositi jedinstvu ljudske obitelji.

Riječ je o tomu da se poveća prostor djelotvornije nazočnosti ženâ. Mnogo je žena koje u svojim svakodnevnim dužnostima, koje izvršavaju požrtvovno i savjesno, a katkada i herojskom hrabrošću, svoj ženski genij i svoja dragocjena obilježja ulažu u najrazličitije, posebne i stručne sposobnosti, uz stvarno iskustvo majki i odgajateljica – napomenuo je papa Franjo.

Sveti Otac insistira također na pozivu na bratstvo, urođenomu ženama, i sposobnomu učiniti da se rode i razviju novi načini prihvata i uzajamnoga poštovanja. Važan je tu prinos žene na odgojnom području, – mišljenja je papa Franjo – i to ne isključivo kao majke, nego zbog načina na koji se odnosi općenito prema ljudskom životu.

Na taj način žene, duboko povezane s otajstvom života, mogu mnogo učiniti u promicanju duha bratstva, i to svojom brigom za očuvanje života i svojim uvjerenjem da je ljubav jedina snaga koja svijet može učiniti dobrim za život svih ljudi. Zapravo, – istaknuo je Sveti Otac – žene su često jedine koje prate druge, ponajviše one koji su u obitelji i u društvu najslabiji, kao i žrtve sukoba i one koji se moraju suočavati sa svakidašnjim izazovima.

Kako bi se izgradilo opće bratstvo, u temelju je svega potreba za dijalogom, te izgradnja prijateljskih vezâ punih poštovanja. I u tomu je žena često zauzetija od muškarca na međureligijskom području, na razini 'dijaloga života', pridonoseći tako boljem razumijevanju izazova tipičnih za višekulturnu stvarnost.

Ali, žene se mogu – prema Papinim riječima – potpuno uključiti i u razmjenu na razini vjerskoga iskustva, kao i na teološkoj razini. Mnoge su žene dobro pripremljene za susrete međureligijskoga dijaloga na najvišim razinama, i to ne samo s katoličke strane. To znači da prinos ženâ ne treba ograničavati na „ženske“ teme, ili na susrete samih žena. Dijalog je put koji žena i muškarac imaju prijeći zajedno – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)