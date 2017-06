Vatikan, 10. lipanj 2017.

U najtežim trenucima tuge i boli, pa i kada smo suočeni s uvredama, odabrati nam je put molitve, strpljenja i pouzdanja u Boga, a da pritom ne upadnemo u obmanu taštine – kazao je papa Franjo u petak, 9. lipnja 2017. na jutarnjoj Misi slavljenoj u Domu svete Marte. Sveti je Otac u propovijedi promišljao o patnji i snazi koja dolazi od molitve. Polazišna je točka bilo prvo misno čitanje iz Knjige o Tobiji.

Središnji su likovi Papina razmišljanja bili Tobijin otac Tobit, koji je oslijepio, te Tobijina žena Sara koju su okrivili za smrt nekoliko muškaraca. I Tobit i Sara su u svojim životima proživjeli dobra i zla, poput svih ostalih ljudi, no u prošlim se vremenima prema njima odnosilo loše, ta bili su proganjani i vrijeđani zbog svoje vjere. Svi mi poznajemo teška, ružna vremena – kazao je Papa – možda ne toliko zle trenutke kao što je slučaj u ovoj knjizi, ali su nam poznati osjećaji u mračnim trenucima, vremenima patnje i teškoća, svima su nam poznata ta razdoblja.

I Sara i Tobit su u tim trenucima tražili savjet u molitvi. Nada je da će nas Bog čuti te će dati da prođu ta teška vremena – rekao je Sveti Otac te nastavio – Kad se nađemo u mračnim vremenima, u trenucima žalosti, velike ili male, nikada ne smijemo zaboraviti na molitvu, strpljenje i nadu.

U njihovim je životima bilo i dobrih vremena – istaknuo je papa Franjo – no te se radosne trenutke ne smije zamijeniti sa sretnim završetkom u romanu. Božja je blizina u tim trenucima vjerodostojna i lijepa, no to nije „našminkana ljepota“ ili umjetna radost. Što Sara i Tobit rade u lijepim trenucima? – upitao je Papa te odgovorio: Zahvaljuju Bogu, srce im se širi u molitvi zahvale.

U svoju molitvu trebamo donijeti kako radosti tako i žalosti te tmine. U teškim životnim situacijama potrebno je postupati isto kao i u trenucima radosti: razlučivati nutarnje pokrete. Molimo za milost – zaključio je Sveti Otac – da mognemo prepoznati što se događa u teškim trenucima našega života i kako ići naprijed; a isto tako da umijemo spoznati što se događa u lijepim trenucima života i da se ne damo prevariti od strane taštine. (kta/rv)