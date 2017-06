Varaždin, 9. lipanj 2017.

U ponedjeljak, 12. lipnja 2017. oci salezijanci dolaze u Varaždin i HKDN Varaždin će im darovat knjige za knjižnice i srednje škole u BiH gdje oci salezijanci rade i djeluju. Nakon uspjeha proteklih godina HKDN Varaždin nastavlja istim radom i daruju najvrjednije za škole i knjižnice, a to su beletrističke, stručne i znanstvene knjige. "Zahvaljujemo dosadašnjim donatorima, a to su: HAZU Hrvatske, HAZU Varaždina, knjižnica Varaždin, knjižnica Čakovec, Državni arhiv Varaždin te obiteljima Topić iz Novog Marofa, Spahija iz Čakovca, Kolmanić iz Čakovca, Vertuš iz Čakovca, Hirš iz Varaždina, Miroslav Klemm iz Varaždina. Do sada je darovano oko 5000 knjiga za KŠC u BiH (Travnik, Zenica, Vitez, Banja Luka, Sarajevo, Orašje, Usora, Tuzla, Žepče…). Darovat ćemo i siromašnoj studentici laptop, otvorit ćemo izložbu u „Garestinu“ Varaždin, bit će govora o Napretkovoj 19 ljetnoj školi njemačkog jezika u Beču - srpanj, kolovoz 2017. kao i o dodjeli stipendija", stoji u priopćenju Napretka.

Na tiskovnoj konferenciji koja će se održati 12. lipnja 2017. u 11 sati u restoranu i pansionu „Garestin“, Zagrebačka 34, Varaždin će govoriti studentica Anamarija Gojević, Oci salezijanci iz Zagreba, članovi Napretka. Na tiskovnoj konferenciji bit će govora o novoj izložbi koja je postavljena u restoranu i pansionu „Garestin“, Zagrebačka 34, Varaždin, a još dvije izložbe postavljene su u Ivancu i Prelogu. Sav prihod od prodaje ide za školovanje učenika i studenata. Do sada je za izgradnju crkvi u BiH dano 21000 eura, a od toga za Crkvu sv. Franje u Žeravacu 15 000 eura. (kta/hkdn varaždin)