New York, 9. lipanj 2017.

Ljudsko će se djelovanje na oceanima u budućnosti vjerojatno povećati – kazao je u New Yorku kardinal Peter Turkson, šef izaslanstva Svete Stolice, govoreći na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivosti u korištenju oceanâ, morâ i morskih bogatstava za održivi razvoj. Pročelnik Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja dodao je da će biti otvoreni novi transportni putovi. To će ovisiti – objasnio je kardinal – o većoj potražnji na važnim područjima, među kojima u ribarstvu, i aktivnostima povezanima s traženjem i crpljenjem nafte i plina. Morsko će bogatstvo također biti u središtu sve većih znanstvenih i trgovačkih aktivnosti, a doći će i do postupnoga poboljšanja tehnologije.

Riječ je o perspektivi, u vezi s budućnošću morâ i oceanâ, koja nas stavlja pred izazov održivosti. Ali, to je – prema kardinalovim riječima – i velika prigoda za bolje poznavanje i istraživanje morske sredine. Prigoda je to za davanje odgovora na propadanje okoliša, i na acidifikaciju oceana. Osim toga, to je i prigoda za bolji život ljudi, i veću prehrambenu sigurnost – dodao je kardinal. Taj se izazov može iskoristiti za poboljšanje političkih poteza, odredbi i postupaka, kako bi se poštovala održivost okoliša. Potrebno je – primijetio je kardinal – poticati održiviju i produktivniju uporabu morskoga bogatstva na općoj i lokalnoj razini. Valja također pojačati nacionalne i međunarodne normative kako bi se aktivnosti štetne za morâ i oceane svele na minimum. Ne može se, osim toga, govoriti o morskim i priobalnim ekosustavima ne uzimajući u obzir ljude koji žive u tim sredinama.

Kardinal Turkson je podsjetio na neke odlomke iz enciklike „Laudato si'“ pape Franje, posebice na one u kojima Sveti Otac ističe da se ne možemo na odgovarajući način suočiti s propadanjem okoliša, ako ne posvetimo pozornost uzrocima ljudskoga i društvenog propadanja. Primjerice, – primijetio je Sveti Otac – iscrpljivanje ribljih rezervi šteti posebice onima koji žive od obrtničkoga ribolova i ne znaju čime ga zamijeniti; zagađivanje vode pogađa ponajviše siromašne koji nemaju mogućnosti za kupnju vode u bocama; a porast razine mora pak najviše pogađa siromašne stanovnike obalnoga područja koji se nemaju kamo preseliti. Kardinal Turkson je na kraju istaknuo da Ujedinjeni narodi imaju važnu ulogu u zaštiti i očuvanju morskih ekosustava. (kta/rv)