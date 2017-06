Ženeva, 8. lipanj 2017.

Velika je revolucija kršćanstva ta, što Boga možemo nazivati Ocem – istaknuo je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji na Trgu svetoga Petra, 7. lipnja 2017. Sveti je Otac nastavio niz kateheza o kršćanskoj nadi, te je promišljao o „Božjem očinstvu – izvoru naše nade“.

Na molbu učenika „Gospodine, nauči nas moliti“, Isus im povjerava molitvu „Očenaš“. U središtu Papinog razmišljanja je bila verzija te molitve koju nalazimo u Evanđelju po Luki, koja započinje jednostavnim zazivom „Oče“. U toj se riječi može sažeti cjelokupno otajstvo kršćanske molitve: Boga možemo nazivati Ocem.

Papa je istaknuo da se tu očituje velika vjerska revolucija koju je donijelo kršćanstvo: možemo imati povjerljiv odnos s transcendentnim i presvetim Bogom kao što dijete ima povjerljiv odnos sa svojim ocem. Suočeni s otajstvom Boga, koje nas zapanjuje i pred kojim se istodobno osjećamo tako malenima, ne trebamo strahovati – kazao je papa Franjo.

Bog je Otac, no njegovo očinstvo nadilazi svako ljudsko. U prispodobi o izgubljenom sinu Isus nam tako predstavlja milosrdnog oca koji ne kažnjava svoga sina zbog njegove drskosti, nego mu oprašta, očitujući mu svoju ljubav. Ta je prispodoba svjedočanstvo Očeve bezuvjetne ljubavi prema nama – napomenuo je Sveti Otac. Možda iz tog razloga sv. Pavao Apostol dvaput u svojim poslanicama donosi Isusov zaziv u njegovu izvornom aramejskom obliku „Abba“, koji se zna prevoditi riječju „tata“.

Bog je Otac i onda kada mislimo da možemo bez Njega. Možemo biti daleko od Njega, neprijateljski nastrojeni, pa čak se izjašnjavati „ljudima bez Boga“ – kazao je Papa – no to ne vrijedi obratno. Evanđelje Isusa Krista nam pokazuje da on nikad neće biti „Bog bez ljudi“ i da će uvijek biti uz nas. Kada nam je potrebna pomoć, Isus nam ne kaže da se pomirimo sa situacijom, zatvarajući se u sebe, nego nas potiče da se obratimo Ocu te ga u povjerenju zamolimo za pomoć – rekao je papa Franjo. (kta/rv)