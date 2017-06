Sarajevo, 7. lipanj 2017.

Zasigurno je malo onih koji imaju želju ponovno pogledati utakmicu koju je njihova voljena ekipa izgubila, kao što i, na drugoj strani, svima predstavlja užitak uvijek iznova podsjetiti se njezinih sportskih uspjeha. Uistinu, čovjek je po naravi takvo biće da izbjegava ono što mu predstavlja nelagodu, a istodobno bi do besvijesti mogao biti dionikom onoga što ga veseli. Stoga će prijatelji u razgovoru često prepričavati događaje i evocirati lijepe uspomene bez obzira koliko velikom vremenskom distancom bili obilježeni. No, kao što se ne živi od stare slave, tako i nešto što je dio prošlosti nema velikog utjecaja na sadašnjost ako ga se ne tretira kao izvor nadahnuća za aktualni trenutak. Upravo s tom nakanom i mi se rado prisjećamo pohoda pape Franje Sarajevu i Bosni i Hercegovini 6. lipnja 2015. Prebirući po tome nadnevku nalazimo kako smo govorili da je to, osmo, apostolsko putovanje Milosrdnoga Pape, zapravo njegov logičan izbor. Oči svijeta ponovno su barem za kratko, bile usmjerene ka ovdašnjoj „periferiji“, ali je također ta „periferija“ tada dobila i poticaje u riječima i gestama Svetoga Oca.

No, iako papa Bergoglio često prokazuje sveprisutnu „kulturu odbacivanja“ te svojim posjetima pojedinim „odbačenim“ krajevima svijeta želi pokazati kako čovjekovo dostojanstvo ne proizlazi iz profita i ekonomske korisnosti, ipak nije on time – kako mediji nerijetko žele prikazati – izmislio ništa novo. Zapravo je samo nastavio brigu koju su očitovali njegovi predšasnici. Primjerice, blaženi papa Pavao VI. je tijekom svoga pontifikata (1963. – 1978.) između ostalih posjetio: Indiju (2.-5. XII. 1964.), Ugandu (31. VII. - 2. VIII. 1969.), Zapadnu Samou (30. XI. 1970.)... Zatim, veliki „svjetski putnik“ Sv. Ivan Pavao II. (1978. – 2005.) u svoja 104 putovanja izvan Italije bio je na najzabačenijim mjestima, za koja mnogi nikada uopće nisu ni čuli. Recimo, u godini atentata na njega (1981.) posjetio je otok Guam (22.-23. II.), neutjelovljeni teritorij SAD-a te grad Anchorage na Aljasci (26.-27. II.). Zatim, bio je na otočju Fidži (22. XI. 1986.) i Sejšelima (1. XII. 1986) te otoku Sv. Lucija (7. VII. 1986.), ili pak u afričkoj Gambiji (23.-24. II. 1992.) i maloj otočkoj državi Sv. Toma i Princip (6.-7.VI. 1992.)... I papa u miru Benedikt XVI. (2005. – 2013.)posjetio je mnoge marginalizirane krajeve kao što su: Benin (18.-20. XI. 2011.) i Libanon (14.-16. IX. 2012.).

Dakle, aktualni rimski prvosvećenik nije usamljenik kada je riječ o odlasku na periferiju, ali jest neumoran radnik na njivi Gospodnjoj. Nakon Bosne i Hercegovine, on je do sada imao još 11 apostolskih putovanja pri čemu je bio u Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Americi te Europi, Aziji i Africi. Gdje god da je došao donosio je evanđeosku poruku nade i svojim gestama očitovao blizinu običnom malom čovjeku. I svi su to razumjeli... Međutim, pitanje je na kakvo je tlo palo to „sjeme“ i kakve plodove donosi. Čovjekova moć zaboravljanja koja ima izvanredne katalizatore u vidu postmoderne strke života, vrlo brzo zatomi sve pozitivne odjeke i poticaje iz prošlosti. Ono što ostaje jest pregršt materijala za proučavatelje povijesti. U tom smislu bilo bi nadasve zanimljivo istražiti koliko je, primjerice, mladih koji su dočekali Papu u Sarajevu, imalo prigodu s njime razgovarati, podijeliti svoje životno iskustvo, osjetiti njegov blagoslov, napustilo Bosnu i Hercegovinu... A o odgovornosti svih čimbenika u društvu, počevši od političkih predvodnika, za stanje u državi i osjećaj besperspektivnosti, da i ne trošimo riječi. Očito je kako se mnogi vode mišlju: „Njegovo je govoriti, a mi ćemo po svome.“



