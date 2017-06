Marienthal, 6. lipanj 2017.

Hrvati katolici iz hrvatskih katoličkih misija iz Rajnsko-majnskog pastoralnog područja tradicionalno su hodočastili na Duhovski ponedjeljak - blagdan Blažene Djevice Marije Majke Crkve, 5. lipnja 2017. u franjevačko svetište Blažene Djevice Marije od milosti - Gospe žalosne u Marienthal, u organizaciji Hrvatske katoličke župe Frankfurt am Main.

Svečano Misno slavlje ispred crkve u svetištu predvodio je predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatsku inozemnu pastvu, pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar u zajedništvu sa župnikom Hrvatske katoličke župe u Frankfurtu i predstavnikom toga pastoralnog područja za svećenike fra Željkom Ćurkovićem, voditeljem Hrvatske katoličke misije Rüsselsheim fra Ivanom Križanovićem, te šestoricom redovničkih i dvojicom biskupijskih svećenika.

Sve je na početku uime organizatora - Hrvatske katoličke župe Frankfurt pozdravio župnik fra Željko Ćurković, a potom i gvardijan franjevačkog samostana u Marienthalu fra Bernold Geyer.

Biskup Sudar je u propovijedi istaknuo kako je današnji blagdan Blažene Djevice Marije - Majke Crkve odsjaj samog događanja s početka povijesti čovjeka i Boga. „Svatko od nas na ovaj ili onaj način osjeća težinu svijeta koji pokušava organizirati svoj život bez, a ponekad i protiv Boga. Čovjek se sve više zapliće u nevjerojatan kaos, kaos u sebi, nesređenost u vlastitoj duši, u vlastitom životu, nezadovoljstvu sa samim sobom. Ne zna čime bi ispunio prazninu u sebi. Tako tražimo najrazličitije načine, izmišljamo tko zna kakve metode da se opustimo. Tako je to na osobnoj razini, ali i na razini društva i svih civilizacija. Umjesto da budemo savršeniji, mi se zaplićemo u strašan kaos i to takav da se kaže kako čovjek nikad nije bio u većoj opasnosti kao danas, a da nikad više nije imao kao danas na raspolaganju sredstava da živi normalno. Tako smo doveli na rub propasti ne samo sebe već i čudo prirode. I to samo zbog jednoga, jer ne shvaćamo i prihvaćamo da stvorenje bez Stvoritelja, čovjek bez Boga ne može naći put za samoostvarenje. Ali Bog se od samog prvog trenutka nije umorio tražiti čovjeka i dozivati ga. To se dogodilo upravo preko Marije u rođenju Isusa Krista. Ne može se čovjek tako izgubiti, tako zalutati da ga Bog ne može naći. Protom je vrhunac Isus Krist, a preko njega znak njegove prisutnosti jest njegova Crkva. Bog nije želio biti bez Majke, a Majku pod križem dijeli s učenikom Ivanom, a onda preko njega s cijelom Crkvom i sa svakim od nas. Najpotrebnije je svakome od nas pomiriti se sa svojim životom. Čovječe, tvoj raj je samo tamo gdje si ti u miru sa svojim Bogom. Nema tog raja bez Boga ni u Njemačkoj, Švicarskoj, ne znam gdje na ovom svijetu. Nosiš svoj pakao kud godi ideš, ako s tobom nije tvoj Bog. Jer bez Boga čovjek u čovjeku ne može vidjeti brata i sestru. Ako ne vidimo u čovjeku brata i sestru, ovaj svijet ne može biti raj. Bez Boga u ovom svijetu ne može biti mira ni sreće. Ako čovjek nosi u srcu Boga koji ga traži i koji ga nalazi, onda gdje god bio, pa makar bio u najzadnjem, najzapuštenijem selu Bosne i Hercegovine, može naći mir u duši i sreću. Održala nas je vjera naših roditelja i po njima smo mi djeca Marijina. Dao Bog da od Marijine djece postanemo dionici Božje vječne radosti i vratimo se tamo zašto nas je Bog stvorio, a to je za sebe“, kazao je biskup Sudar u propovijedi.

Milodari su bili namijenjeni za izgradnju i uređenje Gospina svetišta Vrhbosanske nadbiskupije Komušina-Kondžilo.

Pjevanje na Svetoj misi uz pratnju na orguljama animirale su s. Pavimira Šimunović i s. Filipa Smoljo iz Hrvatske katoličke župe Frankfurt am Main. Misnom slavlju pribivalo je i više pastoralnih suradnica i suradnika (redovnica i laika) na čelu s njihovim predstavnikom pastoralnim referentom u HKM Offenbacah am Main pastoralnim referentom Zvonkom Orlovićem. Misnom slavlju pribivale su i školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina, koje djeluju u Biskupiji Mainz.

Na Mise je biskupu Sudaru i svima okupljenima na hodočašću zahvalio fra Željko Ćurković, a potom je biskup Sudar istaknuo kako kao kršćani imamo svoje četiri majke: majku koja nas je rodila, Blaženu Djevicu Mariju, Majku Crkvu i majku Domovinu - R. Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, gdje smo na isti način autohtoni. „Obnovimo svoje ognjište za sebe i svoje. Narod koji se odriče svoje zemlje, odriče se i svoje budućnosti“, istaknuo je biskup Sudar.

Nakon okrjepe bila je molitva i blagoslov s Presvetim Olatarskim Sakramentom. Pjevanje je animirala skupina mladih uz glazbene instrumente.

Prije Misnog slavlja vjernici su imali prigodu za ispovijed i osobne molitve te su mogli sudjelovati u pobožnosti križnoga puta, kojega je predvodio voditelj HKM Offenbach am Main fra Tomislav Dukić. (kta/a.p.)



