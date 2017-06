8. svibanj 2017.

Saverio Gaeta

Povijest, tajne, posveta

Nema vjernika koji nije čuo za Gospu Fatimsku i za Gospina ukazanja trojici malih

pastira u Portugalu. No znamo li što se točno dogodilo u Fatimi, koje su bile Gospine

riječi? Koliko znamo o tzv. “čudu Sunca” kojemu su svjedočili desetci tisuća ljudi?

O čemu je riječ u “fatimskoj tajni” i je li ona doista do kraja obznanjena? Jesu li proroštva

iz Fatime već dovršena ili se odnose na vrijeme u kojem živimo i neposrednu

budućnost koja je pred nama?

U ovoj intrigantnoj knjizi ugledni vatikanist i autor više priznatih knjiga Saverio Gaeta donosi cjelovit i iscrpan pregled stoljetne povijesti ukazanja u Fatimi, detaljne opise sva tri dijela tajne, posvetu Bezgrješnomu Srcu Marijinu, kao i pobožnosti koje je preporučila Gospa od Krunice. Novinarskom objektivnošću Saverio Gaeta iznosi i sve činjenice vezane za ukazanja, kao i mišljenja o Fatimi svih papa, od Benedikta XV. do aktualnoga pape, pape Franje, koji je vrlo znakovito posvetio svoj pontifikat Bezgrješnomu Srcu Marijinu te će prigodom stote obljetnice ukazanja predvoditi svečano misno slavlje u Fatimi. Iz svega toga proizlazi cjelovita slika koja pomaže razjasniti intrigantne i nejasne dijelove poruke, kao i sumnje koje su u posljednje vrijeme potaknule pitanja o tome je li Gospina poruka objavljena u cijelosti.

Ova izvanredna knjiga, objavljena u povodu stote obljetnice ukazanja u Fatimi, na nov i izvanredan način osvjetljava ovaj epohalni događaj koji je obilježio i promijenio povijest Crkve i cijeloga svijeta.

