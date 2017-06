22. ožujak 2017.

Luisa Piccarreta

Službenica Božja Luisa Piccarreta, dominikanska trećoredica, rodila se u Koratu u pokrajini Bari 23. travnja 1865. godine. Bila je izabrana duša, serafska zaručnica Kristova, ponizna, pobožna, obdarena od Boga izvanrednim darovima - glasnica Kraljevstva Volje Božje, prava i nevina žrtva. Kao djevojka od 18 godina (vizija ili san - na Crkvi je da prosudi) vidjela je Isusa pogrbljena pod križem kako joj govori "Dušo, pomozi mi!", i od tada pa do kraja života ta povučena, samozatajna duša živi u trajnom sjedinjenju s neizrecivim patnjama svoga Božanskog Zaručnika. Luisa je sastavila razmatranja posljednja dvadeset četiri sata Isusove muke počevši od trenutka rastanka sa svojom Majkom (prije ustanove Euharistije) pa sve do njegova polaganja u grob. Ovim razmatranjem Luisa nas uči otkrivati i upoznavati ne samo izvanjske patnje koje je Isus pretrpio, nego i sve one nutarnje patnje koje su skrivene očima stvorenja -njegovu unutarnju Muku. Proživljeno i vjernički uvjerljivo Luisa Piccarreta korak po korak vodi nas nutarnjem sjedinjenju s Isusom u njegovoj otkupiteljskoj žrtvi i poziva nas da Isusove molitve, nakane i zadovoljštine prihvatimo kao svoje te da ih zajedno s njime prikazujemo Nebeskom Ocu za spasenje svijeta i za dobro cijeloga ljudskog roda.

(tekst s korica knjige)

