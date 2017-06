Vatikan, 6. lipanj 2017.

Neka djela milosrđa ne budu davanje milostinje kako bismo olakšali vlastitu savjest, nego sudjelovanje u patnji drugih, pa i riskirajući i odričući se vlastite komotnosti – sažetak je Papine propovjedi jutarnjoj Misi u kapeli Doma sveta Marta, 5. lipnja 2017.

Papa se u propovijedi osvrnuo na Prvo čitanje iz Knjige Tobijine, o pravedniku Tobitu koji svojim siromašnim sunarodnjacima pomagao – pa i po cijenu vlastita života – pokapajući skrivečki tijela ubijenih. Tobit pred patnjom drugih osjeća žalost. Vršiti djela milosrđa – smatra papa Franjo – ne znači samo podijeliti s osobom u potrebi ono što posjedujemo, nego i su-patiti s njime. Trpjeti s onim koji trpi – nastavio je Papa – ne znači učiniti nešto kako bi olakšali vlastitu savjest; učiniti dobro djelo kako bih mogao biti miran; kako bi mi pao kamen sa srca. – Ne! To znači također i osjećati bol drugoga; dijeliti i su-patiti idu zajedno – rekao je papa Franjo.

Milosrdan je onaj koji s drugim zna podijeliti dobra, ali koji zna i su-patiti zbog problema drugih. Znam li s drugima dijeliti? Jesam li velikodušan? Kad neka osoba trpi, u teškoći, osjećam li zbog toga bol? Znam li se 'staviti' u tuđu situaciju i patnju? – zapitao je Sveti Otac.

Hebrejima je u Asiriji bilo zabranjeno pokapati sunarodnjake, jer su zbog toga mogli biti ubijeni. Zbog toga je Tobit riskirao – jer je vršio djela milosrđa – kazao je Papa – stoga činiti djela milosrđa – osim podjele onoga što posjedujem i su-patnje koju osjećam, znači također i riskirati – kazao je, navevši primjer iz Rima, za vrijeme Drugoga svjetskog rata, kada su tolike osobe riskirali vlastiti život, kako bi Židove spasili od deportacije i istrebljenja. Bila su to djela milosrđa – kazao je biskup Rima. Riskirati.

Papa Franjo je naglasio i druga dva vidika: tko čini djela milosrđa može od drugih biti ismijan – kao što se dogodilo i Tobitu – jer ga smatraju osobom koja čini 'ludosti', umjesto da 'stoji na miru'. Osim toga, to znači lišiti se vlastite komotnosti – smatra papa. Činiti djela milosrđa lišava komotnosti. Imam prijatelja, prijateljicu koji su bolesni, htio bih ih podsjetiti, ali mi se ne dâ; radije bih malo odmorio uz televiziju i bio 'na miru'. Činiti djela milosrđa znači stalno se lišavati vlastite komocije; no, Gospodin je to učinio za nas: otišao je na križ, kako bi nam postigao milosrđe – podsjetio je Sveti Otac.

Onaj tko je sposoban činiti djela milosrđa – naglasio je Papa – to je sposoban zbog toga, što je prethodno njemu iskazano milosrđe. Gospodin je prvo njemu, iskazao milosrđe. Ako iskazujemo milosrđe, to je zbog toga što nam je Gospodin već bio milosrdan. Pomislimo na naše grijehe, naše grješke i kako ih je Gospodin nama oprostio: sve nam je oprostio i iskazao nam milosrđe. Tako isto i mi činimo svojoj braći – potaknuo je Papa, zaključivši propovijed poukom, da su djela milosrđa ona koja nas odvajaju od sebičnosti i koja čine da Isusa nasljedujemo izbliza. (kta/rv)