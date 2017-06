Zagreb, 5. lipanj 2017.

Koncert naslovljen „U (glazbenoj) radosti Uskrsnuća“ održan je na smiraj dana svetkovine Duhova u crkvi sv. Franje u Zagrebu koju su ispunili mnogobrojni poklonici crkvene glazbe, ali i podupiratelji mladih glasova. Među njima bila je i provincijalna glavarica Družbe Kćeri Božje Ljubavi s. Gordana Igrec, te magister sjemeništaraca Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Venancije Mihaljević.

Uvodeći u događaj, odgajateljica kandidatica i postulantice Kćeri Božje Ljubavi s. Tea Barnjak podsjetila je, kako svetkovina Duhova poziva na povezivanje, međusobno razumijevanje. „Prije svoga odlaska, Isus je zapovjedio svojim učenicima da ništa ne čine sami, da ostanu s mirom i čekaju silazak Duha Svetoga. Njihovo zajedništvo u iščekivanju nije bilo neko prazno vrijeme, nego je bilo vrijeme molitve, jer samo ih je molitva mogla učiniti slobodnima iznutra kako bi razumjeli jedni druge, i pronašli mir i jedinstvo. Okupljeni smo u samostanskoj crkvi sv. Franje kako bismo na svetkovinu Duhova slavili Gospodina zajedništvom, ali i pjesmom“.

Naglasila je, kako se ovim koncertom želi predstaviti „rezultat ustrajnoga vježbanja u njegovanju crkvene glazbe koja obilježava naš svakodnevni kršćanski i redovnički život“. Sjemeništarci i postulanti, kandidatice i postulantice pripravnici su naših dviju redovničkih zajednica koji usklađuju etapu svoje formacije promatraju redovnički život, te živeći već s onima koji su se posvetili Bogu kroz redovničke zavjete u zajedništvu života i dobara raspoznaju i vlastiti poziv. U tome razdoblju usavršavaju se u svojim ljudskim i kršćanskim sposobnostima i darovima, te otkrivaju možda još neotkrivene tajne. U tome im na osobit način pomaže njegovanje crkvene glazbe. Znamo da glazba i pjevanje ispunjavaju i prožimaju cijelo ljudsko biće i pokreću sve njegove snage. Glazba kao i druge umjetnosti, ali i možda više od njih ima sposobnost oraspoložiti ljudski duh, na svojevrstan način ga učiniti otvorenijim i primječljivim za sveto, za nadnaravno, za Boga. Glazba nas okružuje i prožima u svim segmentima našega života, rekla je s. Barnjak. Publiku je pozvala da ne bude prestrog sudac slušajući mlade ljude koji nisu profesionalci, već amaterima, a neki od njih po prvi puta nastupaju javno.

Tijekom koncerta, sjemeništarci i postulanti Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda izveli su gregorijanske korale „Victimae pashali laudes“ i „Viri Galilei“, te „Radost Uskrsnuća“ tekst s. M. Pia Herman, glazba mo. Miroslav Martinjak). Kandidatice i postulantice Kćeri Božje Ljubavi izvele su „Domine pacem da nobis“ (Jacob Christ), „The Clouds of Night“ (Canon iz 12. st. trans. G. R. Woodward), „Laetamini“ (fr. Angelo), „Psallite Deo nostro“ (Anonimus). Sjemeništarci i postulanti, te kandidatice i postulantice zajedno su izveli dva djela mo. Miroslava Martinjaka „Hvalite Gospodina“ i „Pobjedni dan slavimo) uz glazbenu pratnju prof. Božidara Ljubenka i mag. art. Milana Hibšera. Tijekom koncerta, mag. art. Hibšer izveo je i improvizacije na „Victimae pashall laudes“ i na „Viri Galilei“, a prof. n Ljubenko „Veni Creator Spiritus“, „Fantasia et Fuga in c“ (Johann Sebastian Bach) i „Toccata Suite Gotigue“ (Leon Boellman).

Riječ zahvale okupljenima koji su ih došli podržati, svojim poglavarima, kandidaticama i postulanticama, a napose s. Ceciliji Horvat uputili su sjemeništarci i postulanti.

Izvedbama je ravnala dr. sc. Mirjana s. M. Cecilija Horvat, članica Kćeri Božje Ljubavi koja je tijekom godine i uvježbavala sjemeništarce i postulante, te kandidatice i postulantice.

Po završetku koncerta, za Informativnu katoličku agencija s. Horvat je istaknula, kako se tijekom cijele godine vježba crkvenog pjevanja, jer se po tom pjevanju na drugačiji način želi slaviti Boga. „Sjemeništarci i postulanti, kandidatice i postulantice rade na tome da u crkvi zaživi to pjevanje, a i sam redovnički način života iziskuje molitvu koja je uvijek povezana s glazbom. Tako je došlo do toga da smo cijele godine radili, i na kraju smo željeli okruniti ovu pastoralnu i školsku godinu koncertom, a i ovo uskrsno vrijeme na svetkovinu Duhova završiti lijepim, radosnim koncertom i zato smo ga i nazvali 'U glazbenoj radosti uskrsnuća'“.

Na pitanje o planovima, naglasila je, kako se rad nastavlja pjevanjem i slavljem Gospodina, a neki novi koncert ili sl. doći će spontano, a k tome treba sazrjeti za neke partiture. Osvrnula se i na suradnju s crkvenim glazbenicima Hibšerom i Ljubenkom, te je naglasila kako njihova suradnja traje dugi niz godina još od vremena studija. „Zajedno radimo projekte i želimo da na tome raste naša mladež, sad su to konkretno redovnički kandidati. No, želimo glazbenu kulturu prenijeti na mlađe naraštaje, a pogotovo da se u crkvi na kvalitetan način može slaviti Boga“.

Bila je ovo prigoda i osvrnuti se na gostovanja u župama, kojih je više ostvareno tijekom ove godine, a na kojima su sudjelovale kandidatice i postulantice sa svojoj odgajateljicom s. Teom Barnjak i s. Cecilijom Horvat.

Većina vjernika koji su s nama sudjelovali na euharistijskim slavljima i kad smo kasnije mi predstavljane našu Družbu bili su zahvalni da smo došle u njihove župe. Odlascima na župe nastojimo promovirati Drinske mučenice koje bi trebale ići prema stupnju kanonizacije, a također i našu utemeljiteljicu M. Franzisku Lechner koja je službenica Božja i u procesu je beatifikacije, a možda smo potaknule i pokoje duhovno zvanje. Dakle, to su naša tri cilja: promocija zvanja, Drinskih mučenica i naše utemeljiteljice, te tako želimo puku približiti našu Družbu Kćeri Božje Ljubavi, rekla je s. Cecilija Horvat. (kta/ika)



Foto: Marija Belošević



