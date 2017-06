Rim, 5. lipanj 2017.

Svi mi ovdje okupljeni ispovijedamo da je Isus Gospodin! – kazao je papa Franjo za vrijeme duhovskog bdijenja 3. lipnja 2017. na Circusu Maximusu u Rimu. Ujedno je obilježen 50. rođendan Katoličke karizmatske obnove koja je započela 1967. godine kao misionarski studentski pokret u Sjedinjenim Američkim Državama. Na bdijenju nisu sudjelovali samo katolici, nego i pripadnici drugih kršćanskih crkvi i zajednica.

Mir je moguć jer ispovijedamo da je Isus Gospodin i jer zajedno evangeliziramo. To je ostvarivo usprkos našim razlikama. Naravno da među nama postoje razlike, no mi želimo biti „pomirena različitost“ – kazao je, napomenuvši da tu nije riječ o njegovom pojmu, nego je to koncept koji je osmislio „brat luteran“, teologa Oscara Cullmanna.

Prije pedeset godina nije započela neka organizacija, nego izljev milosti – nastavio je Sveti Otac. Ekumensko je to djelo jer je Duh Sveti taj koji tvori jedinstvo i potiče na to. Danas smo više nego ikad prije svjedoci tzv. „ekumenizma krvi“. Ubojice ne pitaju žrtve jesu li pravoslavci ili kalvinisti, nego im je dovoljno znati da su kršćani kako bi ih pogubili. Ti su mučenici našega doba dokaz koliko je hitno potrebno jedinstvo kršćana – kazao je Papa.

Zajednički nam je hoditi i raditi, međusobno se ljubiti i nastojati razriješiti naše razlike, no u hodu. Zastanemo li, a da se nismo dali na put, nikada se nećemo moći složiti. Želja je Duha Svetoga da budemo na putu – naglasio je Sveti Otac.

To izlijevanje milosti nije samo za pojedince, nego za čitavu Crkvu i nitko od nas nije Gospodar, već smo svi sluge u tom izljevu milosti – rekao je Papa. Istaknuo je potom da tri stvari sačinjavaju karizmatsku obnovu: krštenje u Duhu, slavljenje i služenje bližnjih. Te su tri stvari međusobno neraskidivo povezane. Mogu pjevati divan hvalospjev, no ako ne pomažem najpotrebitijima, to nije dovoljno – kazao je papa Franjo. (kta/rv)