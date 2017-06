Vatikan, 4. lipanj 2017.

Povodom Ramazana, koji je ove godine započeo 27. svibnja, i Ramazanskog bajrama (Eid al-Fitr), koji pada na 24. lipnja, Papinsko vijeće za međuvjerski dijalog uputilo je muslimanima iz cijeloga svijeta poruku pod naslovom „Kršćani i muslimani: zajedno u brizi za zajedničku kuću". U poruci se muslimanskim vjernicima upućuju srdačne želje za vedrinom, radošću i obiljem duhovnih dobara te se podsjeća kako je poruka ove godine posebno aktualna i znakovita. Naime, prije točno pedeset godina, god. 1967., samo tri godine nakon što je papa Pavao VI. ustanovio Papinsko vijeće za međureligijski dijalog, Vatikan je prvi puta uputio čestitku u toj prigodi. Iskustvo obaju zajednica potvrđuje vrijednost ove poruke za promicanje srdačnih odnosa između susjeda i prijatelja kršćana i muslimana, nudeći razmišljanja o aktualnim i hitnim izazovima, navodi se u poruci. Ove se godine poruka nadahnjuje na enciklici pape Franje Laudato si' upućenoj ne samo katolicima i kršćanima, već čitavom čovječanstvu. Papa skreće pozornost na štetu koju svojim načinom života i svojim odlukama nanosimo okolišu, nama samima i našim bližnjima. To je izazov koji se tiče sviju, bez obzira na to pripadamo li ili ne nekoj vjeroispovijesti, podsjeća se u Poruci. Svijet je „zajednička kuća", dom za sve članove ljudske obitelji. Stoga nijedna osoba, nacija ili narod ne mogu nametati na isključivi način vlastito shvaćanje planeta. Zato Papa poziva na obnovu dijaloga o načinu na koji gradimo budućnost našega planeta, jer izazov vezan uz okoliš s kojim se suočavamo, i njegovi ljudski korijeni, tiču se sviju nas. Papa ističe da je ekološka kriza poziv na duboko nutarnje obraćenje a za to su potrebni odgoj, duhovna otvorenost i „globalno ekološko obraćenje" kako bi se na prikladan način uhvatili u koštac s tim izazovom. Kao vjernici, naša povezanost s Bogom mora biti sve očitija kroz način na koji se ophodimo prema svijetu koji nas okružuje. Naš poziv biti čuvari Božjeg djela nije ni neobvezatan ni marginalan u odnosu na naše vjersko zauzimanje kao kršćana i muslimana već je njegov bitni dio, ističe se u poruci. Poruka se zaključuje sa željom muslimanskim vjernicima da ih ovogodišnji post, molitva i dobra djela tijekom Ramazana podupru, uz Božju pomoć, na putu mira i dobra, kako bi preuzeli brigu za sve članove ljudske obitelji i sav stvoreni svijet. (kta/ika)