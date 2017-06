Vatikan, 4. lipanj 2017.

Zašto Bog dopušta da djeca pate? Kako djeca mogu promijeniti svijet? Kako nadići strah od odrastanja? – pitanja su na koje je papa Franjo, 2. lipnja 2017. odgovorio za vrijeme susreta s oko 6000 djece i mladih koji su sudjelovali u obrazovnim inicijativama „I Cavalieri“ („Vitezovi“) te „Graal“. Riječ je o katoličkim projektima u talijanskim osnovnim školama.

Prvo je pitanje Papi postavio bugarski dječak koji je završio u sirotištu i kojeg je posvojila talijanska obitelj kada je imao pet godina. U međuvremenu je preminula njegova nova majka, a nedavno također djed i baka. Dječak je upitao: zašto Bog dopušta da djeca pate? Sveti je Otac priznao da si i on sâm postavlja to isto pitanje kada posjećuje djecu u bolnici. Gospodin mi ne odgovara, ali kada usmjerim svoj pogled na raspelo te se sjetim kako je Bog dopustio da njegov vlastiti Sin trpi, znam da mora postojati smisao. Ne mogu ti objasniti taj razlog, ali ga možeš pronaći sam: bilo u ovom, bilo u onom životu. Ne mogu objasniti zašto djeca trpe – kazao je – a ako ti netko kaže da može, budi iznimno sumnjičav. No iako ne vidi racionalno objašnjenje zašto djeca pate, Papa je podsjetio da je Božja ljubav uvijek tu i da nam naši bližnji mogu pomoći osjetiti Njegovu ljubav u našem životu.

Svijet se mijenja otvaranjem srca, slušajući druge, primajući ih, dijeleći stvari s drugima – odgovorio je papa Franjo na pitanje o tome kako djeca uopće mogu promijeniti svijet. Ako postoji netko u školi tko ti se ne sviđa, jer ti nije simpatičan, tada mu pristupi i reci: „Imam dva slatkiša, hoćemo li ih podijeliti?“ Na taj se način svijet počinje mijenjati nabolje – kazao je Sveti Otac. Svjestan je da bi nekima bilo draže zadržati slatkiše samo za sebe, no važno je ne činiti zlo, niti uzvraćati zlo za zlo. Naš Otac koji je na nebesima također daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima. Upozorio je da ne postoji čarobni štapić, no svakodnevne male geste i velikodušnost mogu polučiti mnogo dobra. A kada se nađemo u takvoj situaciji, trebali bismo otvoriti svoja srca i ispružiti svoje ruke – rekao je Papa.

Posljednje se pitanje ticalo toga kako nadići strah prelaska u srednju školu. Sveti je Otac odgovorio da se život sastoji od mnogobrojnih susreta i rastanaka. Ponekad na jednom mjestu ostanemo kratko, ponekad duže, a ponekad čitav svoj život. No mi rastemo tako što upoznajemo druge ljude i tako što se učimo opraštati od njih – kazao je Papa. Riječ je o izazovu, ali moramo biti spremni suočiti se s tim situacijama. Mlada osoba koja kaže da će ostati ležati na kauču, ona neće moći rasti – napomenuo je papa Franjo te zaključio: Lijepo je prikupljati sjećanja, ali biti čovjek znači ujedno gledati u budućnost i ići naprijed. (kta/rv)