Vatikan, 3. lipanj 2017.

Papa Franjo se 1. lipnja 2017. susreo sa sudionicima Plenarne skupštine Zbora za kler. U svom se govoru Sveti Otac usredotočio na nedavno proglašeni dokument Temeljne odredbe o odgoju i izobrazbi svećenika (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis). Papa je razmišljao o privlačnosti svećeničkog zvanja i zahtjevima svećeničke službe.

Mlade se često površno prosuđuje te ih se odviše lako označava 'fluidnom', bestrasnom generacijom bez ideala – upozorio je papa Franjo. Zasigurno postoje mladi koji su krhki, dezorijentirani, fragmentirani ili su zaraženi kulturom konzumizma i individualizma, no to nas ne smije spriječiti da uočimo kako su mladi sposobni odlučiti se za život i biti velikodušni; da su u stanju usmjeriti svoj pogled u budućnost i tako biti protuotrov bezvoljnosti i beznadnosti koji obilježavaju naše društvo; da su sposobni biti kreativni i maštoviti, hrabri u promjenama, darežljivi kada se treba istrošiti za druge ili za ideale poput solidarnosti, pravde i mira. Sa svim svojim ograničenjima, takvi će mladi uvijek biti bogatstvo – istaknuo je Sveti Otac.

Molite se neumorno – kazao je Papa – jer jedini način kako možemo biti „ribari ljudi“ jest ako najprije prepoznamo da smo i mi sami „uhvaćeni“ Gospodinovom nježnošću. Naše je zvanje započelo kada smo se, napuštajući sferu individualizma i osobnih projekata, uputili na „sveti put“, predajući se Ljubavi koja nas je tražila u noći i Glasu koji je učinio naše srce živim – rekao je papa Franjo, dodajući: Tako smo poput galilejskih ribara ostavili svoje mreže kako bismo ugrabili one koje nam je dao Učitelj. A ako mu ne budemo blizu, naše ribarenje neće biti uspješno. Svećenicima je rekao da svaki dan trebaju provoditi neko vrijeme pred Presvetim i savjetovao im je da paze na to što im tijelo govori jer nam ono daje do znanja kad je umor prešao granice.

Svećenik je uvijek na putu – nastavio je Sveti Otac – Uvijek je učenik, hodočasnik na putu Evanđelja i života. Mladi svećenik, koji je otvoren za Božja iznenađenja, postat će kreativan u evangelizaciji i posjećivat će „nova mjesta komunikacije“, gdje će susretati lica, priče i pitanja ljudi te se učiti novim oblicima naviještanja. Pritom se mladi svećenik može umrežiti s drugim svećenicima i tom mrežom spriječiti „crva sebičnosti“.

Konačno, svećenik treba dijeliti sa srcem – kazao je Papa – jer svećenički život nije uredski posao, niti skup vjerskih i liturgijskih praksi koje treba obaviti na brzinu. Naprotiv, biti svećenik znači davati svoj život za Gospodina te braću i sestre, tako što će na vlastitom tijelu nositi radosti i strahove naroda; tako što će provoditi vrijeme slušajući i liječeći rane drugih i svima donositi Očevu nježnost – rekao je Sveti Otac. Upravo mladi svećenici imaju priliku s mladima živjeti taj oblik dijeljenja. No potreban je oprez, jer mladima ne treba stručnjak za sveto ili junak koji odgovara na njihova pitanja odozgo i izvana. Više ih privlači osoba koja se iskreno zanima za njihov život, podupirući ih s poštovanjem i slušajući ih s ljubavlju. Potrebno je imati srce koje je ispunjeno strašću i suosjećanjem – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)