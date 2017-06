Vatikan, 3. lipanj 2017.

Odmah nakon audijencije sa papom Franjom, novinari Radio Vatikana za razgovor su zamolili, kardinala Beniamina Stellu, prefekta Kongregacije za kler. Kardinal se posebno usmjerio na Ratio fundamentalis, dokument o svećeničkoj formaciji, koji je odobren u prosincu prošle godine, kao i na Papine riječi upravljene mladim svećenicima: Temeljna poruka ovoga dokumenta, iz prosinca prošle godine, je upravo jedinstvenost. Formiranje svećenika započinje dok su još – da tako kažemo – 'ministranti'; i traje na sve do trenutka kad nas Bog Otac pozove na drugu stranu života! Odgoj počinje u sjemeništu i traje kroz čitav svećenički život. Htjeli smo time reći biskupima i odgojiteljima da ovu obvezu shvate ozbiljno – kazao je kardinal.

Naime, da bismo današnjoj Crkvi i društvu, predstavili lîk potpuno predanog svećenika – s predanošću koja duboko zadire u njegov život – priliči onda da tomu prethodi dobar izbor, dobar odgoj i ispravno razlučivanje, u vrijeme poziva na službe (i redove), a potom i duhovno vodstvo – upravo za trajanja svećeničke službe – kazao je.

Inzistiramo na trajnosti formacije ili odgoja, kao i na njezinoj cjelovitosti. Naglasak dokumenta Ratio fundamentalis – rekao bih – nije toliko na intelektualnom ili akademskom, nego na ljudskom i duhovnom vidiku. Danas treba postupno nastaviti s razlučivanjem – ta je riječ vrlo draga Svetom Ocu, a predstavlja pomalo i ključ koji osvjetljuje čitav odgojni proces – objasnio je kardinal Beniamino Stella.

Na zapažanje kako je na audijenciji s članovima Kongregacije, Papa poseban naglasak stavio na mlade ljude, a posebno na mlade svećenike, Prefekt je odgovorio: „Na naše veliko i zahvalno iznenađenje! Razumije se da Papa vidi, čuje i osluškuje očekivanja ove svećeničke mladosti, koja treba riječ podrške, ohrabrenja, razumijevanja i naklonosti. Papa je to učinio i danas, i to zaista od srca. Činilo se da su pred njim, i da čita njihova srca, očekivanja...“

Rekao je: „Molite, hodite, budite kreativni, ne bojte se novínâ.” Zatim: „Imajte strastveno srce, srce koje je sućutno i zna slušati.” Bila mi je upravo radost, čuti Papu da je tako govorio mladim svećenicima. Bilo je tu možda i nekakvo očekivanje: Papa, naime, često govori svećenicima, zahtjevan je, traži... Mladi svećenici su svećenička zajednica, koja treba posebnu Papinu potporu, a posebno potporu svojih biskupâ, svojih pastirâ – rekao je kardinal Stella.

Na pitanje o idejama Svetog Oca, koje su ga u dokumentu Ratio fundamentalis, najviše dirnule, prefekt Kongregacije za kler je kazao da, ako se mladić koji je kandidat za službe i redove, uistinu otvori, tada formacija nije u tome da mu se prenese nekakvo znanje, nego da mu se predstavi Isusova osoba. Vrlo je važno za formiranje da se mladićevo srce zaista otvori za formaciju.

Tu je ujedno i najosjetljivija točka: jer je moguće da mladi čovjek u sjemeništu bude šest ili osam godina, a da sve to vrijeme živi površno. Temeljna je stvar da mladić osjeti, da otvorivši srce, može sazrijevati u dubokom prijateljstvu s Isusom, da može rasti u svojoj ljudskoj zrelosti, u svojoj duhovnosti. Ako formacija dubinski dirne prvenstveno one ljudske vidike, a ne samo intelektualni i akademski; ako je došlo do promjene srca, obraćenje života Isusu, mislim da tada svećenički odgoj ne bi trebao nikoga plašiti.

Papa nam toliko govori nadi: koliko li je samo propovijedi i katehezâ posvetio nadi! Mislim da stvarno dotiče naše srce kako bi nam rekao: „Van s obeshrabrenjem! Van s malodušjem i pesimizmom!” Pouzdajmo se u Gospodina; u školu Evanđelja; u Isusa koji nam zapravo govori: „Ja sam s vama. S vama sam...“ Danas je Papa mnogo inzistirao oko pozivâ upućenih mladim ljudima. Toliko poziva mladima, u Bibliji! Jer ondje je mladost koja sanja, planira, nada se; koja ima ideja i mislim da se upravo tamo nalazi i svećenički poziv – rekao nam je na koncu razgovora, kardinal Stella. (kta/rv)