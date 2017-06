Vatikan, 3. lipanj 2017.

Isus povjerava svoje stado Petru, najvećem grješniku među apostolima, te ga poziva da pase Božji narod u poniznosti i ljubavi – kazao je papa Franjo u petak, 2. lipnja 2017. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte. U svojoj se propovijedi Papa osvrnuo na današnji evanđeoski odlomak u kojem Uskrsli razgovara s Petrom na obali Galilejskoga jezera. Riječ je o mirnom razgovoru između prijatelja, koji se odvija u ozračju Gospodinova uskrsnuća. Tom prilikom Isus povjerava Petru svoje ovce, pitajući ga triput „ljubiš li me?“. Isus izabire najgrješnijeg među apostolima. Drugi su pobjegli, no ovaj ga je zanijekao – kazao je Sveti Otac.

Ne može se pasti ovce uzdignute glave poput kakvoga vladara – nastavio je Papa – ovce treba pasti s poniznošću, ljubavlju, kao što je to činio Isus. To je poslanje koje Isus daje apostolu Petru. Da, s grijesima i grješkama. Kao potvrda toga, Petru se odmah nakon tog razgovora omakla grješka i iz znatiželje pita Gospodina: „A ovaj drugi učenik, kamo ide, što će raditi?“ Ipak, treba ići naprijed, uvijek s ljubavlju, unatoč grješkama i grijesima. „Jer ove ovce nisu tvoje, nego moje“, kaže Gospodin. „Ako si moj prijatelj, onda ćeš biti i prijatelj ovih ovaca.“

Sveti je Otac podsjetio da je Petar zanijekao Isusa pred slugom Velikoga svećenika, ali je to također isti onaj Petar koji je kazao kako je Isus Sin Boga živoga. Petar je apostol koji je „hrabar“ u nijekanju, ali je također sposoban za gorke suze – kazao je Papa te nastavio:

Nakon što je čitav svoj život proveo služeći Gospodinu, život je završio kao i Gospodin: na križu. No on se ne hvasta: „Završit ću onako kako je završio moj Gospodin!“ Ne, nego traži da ga razapnu naglavačke kako nikom ne bi palo napamet da ga zamijeni s Gospodinom – kazao je papa Franjo te zaključio: Držimo naše glave uzdignute kada je riječ o dostojanstvu koje nam Bog daje, no držimo ih spuštene kada je riječ o našim grijesima. Tȁ jedino je Isus Gospodin, a mi svi smo samo sluge. (kta/rv)