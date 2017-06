Sarajevo, 2. lipanj 2017.

Caritas Bosne i Hercegovine objavio je rezultate natječaja za dodjelu sredstava u okviru projekta SOCIETIES - Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu standards in South east europe (Potpora udrugama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, socijalnom uključivanju osoba s teškoćama u razvoju i u primjeni standarda EU u Jugoistočnoj Europi).

Vanjsko povjerenstva za evaluaciju i procjenu pristiglih projektnih prijedloga donijelo je odluku o dodjeli financijskih sredstava sljedećim inicijativama:

1. Servis za čišćenje "Brzi Elmo" - Kantonalno udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji "Apel", Sanski Most;

2. Plastenički uzgoj i prodaja začinskog bilja i cvijeća - Udruga ProReha - Centar za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom i drugih teško upošljivih skupina, Vogošća;

3. Samo uporni i hrabri idu naprijed - Udruženje „ Humanitarna organizacija Lotosice“, Tuzla;

4. Inkluzivno poduzetništvo - Fondacija "Zajednički put", Prijedor;

5. Radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom- ROZOSI - Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri osmijeh“, Mostar;

6. Knjigom za budućnost - Udruga za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja In Spe, Mostar.

"Ovim putem upućujemo ispriku zbog produženja roka za objavu zvaničnih rezultata, a koji je bio uvjetovan velikim brojem pristiglih projektnih prijedloga. Dodatno, koristimo prigodu zahvaliti svim udrugama, organizacijama i inicijativama na dostavljanju izuzetno kvalitetnih projektnih prijedloga", poručili su iz Caritasa BiH. (kta/caritas.ba)