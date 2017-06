Vatikan, 2. lipanj 2017.

Propovijedanje, progoni i molitva – tri su točke ili tri stava u životu svetoga Pavla, na kojima se Papa, za vrijeme jutarnje Mise, 1. lipnja 2017. u Domu sveta Marta, posebno zadržao. Naviještanje Evanđelja usred progona svijeta i Gospodinovih utjehâ.

Život apostola Pavla je trajno u pokretu i teško ga je zamisliti ispružena na nekoj plaži, kako se odmara. On je čovjek u vječitom pokretu. Sveti Otac je istaknuo tri glavne točke u apostolskom životu svetoga Pavla. Prva točka njegova djelovanja je: Propovijedanje i navještaj evanđelja – rekao je Sveti Otac.

Pavao je stalno aktivan ide iz jednog kraja na drugi naviještajući Krista, a kada pak ne naviješta, onda radi. Pavao nije sjeo za stol i pisao – nastavio je Sveti Otac – uvijek je bio u pokretu i uvijek je pronosio naviještaj Isusa Krista. Imao je onaj žar, onu gorljivost apostola, koja ga je nosila naprijed. Nikad se nije povlačio nego je uvijek išao naprijed, a to mu je pribavljalo i teškoće – priznao je papa Franjo.

Teškoće su zapravo progoni od kojih Pavao nikako nije bio pošteđen, a koji čine drugu dimenziju njegova apostolskog djelovanja. U Prvome čitanju saznajemo kako su svi iz sinedrija bili ujedinjeni protiv njega. Završio je na sudu jer su ga nazvali smutljivcem – kazao je papa Franjo. No, Duh ga je nadahnuo na malu 'lukavost' i Pavao je znao da nisu baš toliko jedinstveni, nego da među njima postoje mnoge međusobne borbe i rasprave, budući da Saduceji nisu vjerovali u uskrsnuće, a farizeji su vjerovali.

Pavao je pred svima uzviknuo: „Braćo, ja sam farizej i sin farizeja. Sudi mi se zbog nade u uskrsnuće mrtvih!“. Čim je to izgovorio među njima je izbila nesloga i rasprava, a to su bili čuvari Zakona i čuvari Vjere naroda Božjega; no, jedan je vjerovao jedno, a drugi drugo – kazao je Papa – izgubili su Zakon, izgubili su nauk, izgubili su vjeru, jer su je pretvorili u ideologiju – rekao je Sveti Otac.

Sveti se Pavao, dakle, trebao toliko boriti oko toga. Zbog toga je mnogo trpio od progona i borbi. Na kraju, tu je i treća dimenzija: molitva! Pavao je u molitvi intimno poznavao Gospodina, koji je toliko puta bio uz njega. Pavao je prolazeći kroz tolike borbe i progone, u naviještanju Isusa Krista, snagu crpio upravo iz ove treće, mistične dimenzije svog apostolskog života! Snagu je crpio iz susreta s Gospodinom, koji se ostvarivao u molitvi, kao i pri onom prvom njihovu susretu pred Damaskom, kamo je bio pošao progoniti kršćane.

Pavao je čovjek koji je susreo Gospodina i koji to ne zaboravlja nego dopušta da ga Gospodin susretne te Gospodina traži, kako bi se susreo s njime, a to je zbog toga, jer je čovjek molitve. To su tri Pavlova stava kojima nas uči ovaj odlomak: apostolska gorljivost u naviještanju Isusa Krista, otpornost na progone te molitva: susret s Gospodinom.

Tako je Pavao napredovao usred progona svijeta i Gospodinovih utjehâ – kazao je papa Franjo. Neka Gospodin – svima nama, kršćanima – dade milost da se naučimo ovim stavovima, u svom kršćanskom životu: naviještati Isusa Krista, opirati se progonima i zavođenjima, koji nas žele odvojiti od Isusa Krista; i milost susreta s Isusom Kristom u molitvi – kazao je na koncu svoje propovijedi Papa Franjo. (kta/rv)