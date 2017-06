Zagreb, 1. lipanj 2017.

Okolnost što je ovogodišnja proslava Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, pala u srijedu te je središnje slavlje s veličanstvenom procesijom održano nakon izlaska novog broja Glasa Koncila - 22. u tekućoj godini, s nadnevkom od nedjelje 4. lipnja - zaslužna je što je na njegovu naslovnicu došao trenutak proslave koji inače često izmakne očima šire javnosti: procesija u kojoj je čudotvorni lik Zaštitnice unesen u zagrebačku katedralu uoči večernje mise u utorak 30. svibnja. Unijele su ga predstavnice Udruge udovica poginulih branitelja grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Unutar novoga broja Glasa Koncila izišao je i mjesečni magazin Glasa Koncila, „Prilika". Tema novoga broja Prilike je promet, u povodu predstojećeg Vozočašća u svetištu Majke Božje Jeruzalemske na Trškome vrhu. Hodočašće automobilima, koje uključuje blagoslov automobila, pokrenuto je davne 1968. godine upravo na inicijativu Glas Koncila. Ove godine slavlje predvodi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

U komentaru urednik Glasa Koncila mons. Ivan Miklenić analizira članak koji je tjednik „Globus" napravio o „istraživanju o religiji i nacionalnome identitetu" provedeno od strane američkog „Pew Research Centera". Urednik se osvrće na tendencioznost prikaza istraživanja u hrvatskome tjedniku, koja se očituje već u naslovu teksta: „86 posto Hrvata vjeruje u Boga, ali ih 71 posto smatra da Crkva ne smije imati utjecaja na politiku". Urednik Miklenić između ostaloga kaže: „Ni građani koji su se izjasnili da vjeruju u Boga ni Katolička Crkva u Hrvatskoj ni na kraj pameti nemaju plan konfesionalizacije hrvatskoga društva jer poštuju autonomiju svjetovnoga po onoj Isusovoj 'Bogu Božje, a caru carevo', ali očekuju da u pluralnom društvu vjerska uvjerenja i njihovi nositelji uživaju punu ravnopravnost i slobodu u izricanju i u zaštiti."

Od događaja o kojima izvještava Glas Koncila ističe se posjet dopredsjednika Njemačkoga saveznoga parlamenta Johannesa Singhammera Banjolučkoj biskupiji, njezinim institucijama i tijelima ali i malobrojnim povratničkim zajednicama. Tekst nosi naslov "U Republici Srpskoj nedostaje više od 90 posto Hrvata".

Svibanj je mjesec spomena na žrtve komunističkih „osloboditelja" nakon II. svjetskog rata. Tako je, primjerice, Glas Koncila donio izvještaj o spomen-slavlju u Posavskoj Mahali. U tom mjestu i okolnim selima ubijena 3361 žrtva. Tekst nosi naslov: „U jednom danu ubili 500 muškaraca".

Novi broj donosi izvještaje s proslave 500. obljetnice ukazanja Gospe od Zečeva; s okruglog stola u povodu 10. obljetnice niza tribina „Zajednički vidici" koji se je bavio hrvatskim školstvom i vjeronaukom unutar njega; s međunarodnog simpozija u povodu 25. obljetnice Teološko-katehetskoga odjela Sveučilišta u Zadru.

Posebnu pozornost privlači pak opširni izvještaj s kongresa o psihološkome u medicini koji je održan u Rabu, a veliki je naglasak stavljen na branitelje. Između ostaloga, izneseni su podaci: „Na popisu je bilo 524.000 branitelja, a po posljednjim ih je podacima 442.710. Dakle, 81.290 hrvatskih branitelja je umrlo, a prosječna životna dob umrlih je 50 godina i osam mjeseci. U radnom je odnosu 46 posto hrvatskih branitelja, a samo ih je 11,83 posto u mirovini. Oko 80.000 hrvatskih branitelja nema nikakvih primanja."

Dr. Davor Derenčinović, profesor kaznenoga prava sa Sveučilišta u Zagrebu i član Komisije HBK „Iustitia et pax", govori o nasilju, posebice obiteljskome, o tome kako se ono tretira i kako bi se trebalo tretirati u pravnome sustavu i općenito u društvenoj praksi. Kritički se osvrće i na takozvanu Istanbulsku konvenciju. Između ostaloga dr. Derenčinović kaže: "Stupanj civiliziranosti jednoga društva ogleda se u odnosu prema ranjivima, kojima pripadaju i žrtve obiteljskoga nasilja. Njima treba pružiti zaštitu, i to ne samo kaznenim ili prekršajnim progonom počinitelja, nego tako da se u središte stavi žrtva. U nas je još uvijek uvriježeno pogrješno shvaćanje da je žrtva na neki način sama odgovorna za to što joj se dogodilo".

Reportaža čitatelje novoga broja Glasa Koncila vodi u Privlaku, župu u Zadarskoj nadbiskupiji. „Domaći otišli, a turisti dolaze", jedan je od apsurda koji muči i ovu sredinu kao i mnoge druge u Hrvatskoj. Ipak vjernici Privlake su, kako kaže naslov reportaže, „uz bogatu tradiciju sačuvali i živu vjeru".

U rubrici „Vjernici laici aktivni u Crkvi" o svom izuzetno bogatom, u mnogočemu teškom životnom iskustvu govori Ivo Pancirov, dugogodišnji, vjerni i svestrani suradnik svih župnika u župi sv. Luke u zagrebačkom naselju Travno.

Novi broj Glasa Koncila donosi i teološki prilog. Ovaj je put riječ o iznošenju glavnih naglasaka iz doktorske disertacije „Teologija zemlje u metaforici proroka Hošee" đakovačkog svećenika i bibličara dr. Đurice Pardona. Knjiga je nedavno objavljena u nakladi Glasa Koncila. Između ostaloga, dr. Pardon u djelu koje se bavi ovom zanimljivom i rijetko razmatranom tematikom, kaže: "Metaforički bračno-obiteljski kompleks unutar kojega se događa začuđujuća naredba Hošei da 'uzme sebi' tj. da se 'oženi' bludnicom i izrodi djecu bludničku, dovodi pred pozornost slušatelja/čitatelja činjenicu da se i zemlja... smatra pasivnim predmetom kupoprodaje, a ne aktivnim dijelom savezničkoga odnosa Bog-zemlja-narod. Unutar savezničkoga, braku analognoga odnosa... zemlja i ljudski rod su na temelju Božje zapovijedi povezani na isti način kao muškarac i žena, pa se bilo koji oblik dominacije, gospodarenja, iskorištavanja i uzurpiranja vlasti čovjeka nad zemljom, kao i muškarca nad ženom, smatra suprotnim pravednosti, tj. odmetničkim ponašanjem." (kta/ika)