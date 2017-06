Vatikan, 1. lipanj 2017.

Pred skorom proslavom svetkovine Duhova ne možemo propustiti osvrt na odnos kršćanske nade i Duha Svetoga, primijetio je papa Franjo na početku opće audijencije u srijedu, 31. svibnja 2017. na Trgu sv. Petra, pojasnivši kako je Duh Sveti vjetar koji nas tjera naprijed.

Pavao u Poslanici Hebrejima uspoređuje nadu sa sidrom. Toj slici možemo dodati i jedra. Sidro daje brodu sigurnost, a jedro ga pokreće – rekao je Papa te istaknuo kako je nada stvarno jedro, koje iskorištava vjetar Duha Svetoga pretvarajući ga u pokretač koji dovodi lađu na pučinu ili do obale.

Pavao poručuje kršćanima da Bog u nama potiče nadu i to ne samo zbog radosti što ćemo postići život vječni, već i zbog same radosti nade. Narodna poslovica kaže da dok živimo ima nade, ali vrijedi i obratno: dok ima nade ima i života – rekao je Papa i naveo kako je ljudima potrebna nada da bi mogli živjeti i zbog toga im je potreban i Duh Sveti za koga Pavao tvrdi da obiluje nadom. Obilovati nadom znači – prema riječima pape Bergoglia – nikada ne posustati, već se treba nadati protiv svake nade, a to znači nadati se i kada ljudski gledano nema više nikakve mogućnosti za nadu. Duh Sveti to omogućava, dajući nam nutarnje svjedočanstvo da smo Sinovi Božji i njegovi baštinici. Nada ne razočarava, jer je Božja ljubav posredstvom Duha Svetoga ulivena na naša srca. Duh Sveti ne samo da nas osposobljuje da se nadamo, već nas potiče da budemo sijači nade, da budemo poput njega "parakleti", a to znači tješitelji i zaštitnici braće. Papa Bergoglio smatra da tko sije gorčinu i neizvjesnost nije dobar kršćanin. Bijednima i napuštenima je najpotrebnija utjeha i zaštita - primijetio je nadalje Sveti Otac te istaknuo kako Duh Sveti ne potiče samo u nama nadu, već u svim stvorenim stvarima. Energija koja pokreće svijet nije bezimena i slijepa snaga, već djelovanje Duha Božjega koji lebdi na vodama. I to nas potiče na poštivanje stvorenoga. Papa je na kraju kateheze na današnjoj općoj audijenciji izrazio nadu da će svetkovina Duhova – rođendan Crkve – okupiti na molitvu s Marijom, sve kršćane te da ćemo darom Duha Svetoga obilovati u nadi, posebno s onima kojima je nada najpotrebnija i kojima je potrebna milost. (kta/ika)