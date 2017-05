Vatikan, 31. svibanj 2017.

Pravi se pastir zna oprostiti od svoje Crkve, znajući da nije u središtu povijesti, nego je slobodan čovjek, koji je služio bez kompromisa i ne prisvajajući stado sebi – kazao je Papa na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, u Vatikanu, 30. svibnja 2017. U središtu propovijedi Svetog Oca je Prvo čitanje, iz Djelâ apostolskih, koje se može nazvati „biskupskim oproštajem”. Pavao se oprašta od Crkve u Efezu, koju je osnovao. „Sada treba otići…” – rekao je papa Franjo.

„Svi mi pastiri moramo jednom reći „zbogom“. Dođe vrijeme u kojem nam Gospodin kaže: idi drugamo; idi dalje, dođi ovdje ili dođi k meni. A jedan od koraka koje pastir treba također znati napraviti, jest da se pripremi za dobar oproštaj, a ne onako „na pola“. Pastir koji ne uči odvajati se, ima neku neurednu navezanost na stado; navezanost koja nije pročišćena kroz Isusov križ" – kazao je Papa.

Pavao, dakle, saziva sve starješine Efeza i – u nekoj vrsti „prezbiterskog vijeća” se od njih oprašta. Papa ističe Apostolova „tri stava”. Prvo, kaže da se nikada nije povukao: „To nije čin taštine” jer on kaže da je najveći od grešnika; kako to zna onda i kaže; on samo „iznosi povijest”. „Jedna od stvari koja će pastiru dati toliko mira, kada se bude odvajao – objasnio je Papa – je da se sjeti da nije nikad bio pastir kompromisa”; zna da Crkvu nije vodio uz kompromise. Nije ustuknuo. „Potrebno je imati hrabrosti za to” – rekao je Sveti Otac.

Druga točka: Pavao kaže da ide u Jeruzalem „prinuđen Duhom”, ne znajući što ga tamo čeka. "Poslušan je Duhu. „Pastir zna da je na putu”:

„Dok je vodio Crkvu imao je stav, da ne ulazi u kompromise; sada mu Duh nalaže da se dâ na put, ne znajući što ga čeka. I ide naprijed jer nema vlastitih interesa; nije pronevjerio svoje stado nego je služio.

„Bog sada želi da odem? Odlazim ne znajući što će se sa mnom dogoditi. Sve što znam jest – Duh mu je to objavio – „da mi Duh Sveti u svakom gradu jamči okove i nevolje.” To je znao. „Ne idem u mirovinu. Idem drugamo služiti, drugim Crkvama“. Srca uvijek otvorena glasu Božjemu: ovo ostavljam; vidjet ću što Gospodin od mene traži. I pastir bez kompromisa je sada pastir na putu” – objasnio je papa Franjo.

Treća točka. Pavao kaže: „Ne smatram svoj život ni na koji način vrijednim”. On nije „središte povijesti, velike ili male”, nije u centru, nego je „sluga”. „Kako se živi, tako se i umire; kako se živi, tako neka se od drugih i oprašta." A Pavao se oprostio sa „slobodom bez kompromisa” i u hodu. „Tako se oprašta pastir” – istaknuo je Sveti Otac.

„Uz ovaj tako lijepi primjer, molimo za pastire, svoje pastire, za župnike, za biskupe, za Papu, da njihov život bude život bez kompromisa, život na putu, život u kojem se neće smatrati središtem povijesti te neka se tako nauče i otići. Molimo za naše pastire" – ponovio je na koncu svoje jutarnje propovijedi papa Franjo. (kta/rv)