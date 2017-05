Vatikan, 31. svibanj 2017.

Kršćanska radost dolazi od Duha Svetoga koji nam daje istinsku slobodu i dar da donosimo Isusa Krista našoj braći i sestrama – istaknuo je papa Franjo u svojoj tweet-poruci, objavljenoj 30. svibnja 2017. Sveti se Otac u posljednjih nekoliko tjedana u više navrata osvrnuo na treću Božansku osobu, naročito na misama slavljenim u Domu svete Marte. U jučerašnjoj je tako propovijedi upozorio da onomu tko ne sluša Duha Svetoga prijeti opasnost hladne, ideološke vjere te je vjernike pozvao da se ovih dana pred svetkovinu Duhova preispitaju o svom odnosu prema Duhu Svetomu, predloživši među ostalim i sljedeće pitanje: Molim li ga za milost razlikovanja između dobra i manjeg dobra?

Sveti je Otac pak u svojoj propovijedi od 16. svibnja napomenuo da istinski mir ne možemo proizvesti mi, jer je on dar Duha Svetoga. Svijet nam pokazuje put mira s anestezijom, on nas umrtvljuje kako ne bismo vidjeli drugu stvarnost života, a to je Križ. Zbog toga Pavao kaže da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje – kazao je papa Franjo, dodajući da mi nismo sposobni sami postići mir koji bi bio 'spokoj'. (…) Mir koji daje Isus je dar, dar Duha Svetoga. Taj mir ide među nevolje, i ide naprijed. Nije to neka vrsta stoicizma, poput onoga što radi neki fakir – rekao je tada Papa, ističući da je Božji mir stvaran; ulazi u stvarnost života, on ne niječe život.

O djelovanju Duha Svetoga u svojoj prvoj godini pontifikata i to 6. svibnja 2013. godine papa Franjo je u Domu svete Marte kazao da nam Duh Sveti otvara srce da spoznamo Isusa i bez njega mi ne možemo upoznati Isusa. Duh je taj koji nas pripravlja za susret s Isusom, upućuje nas na put s Isusom. Duh Sveti tijekom dana djeluje u nama, tijekom našega života kao svjedok koji nam veli gdje je Isus – ustvrdio je Papa, potičući vjernike na važnost obavljanja ispita savjesti na završetku dana. Ta je vježba vrlo korisna jer si uprizorujemo ono što je Gospodin učinio u našem srcu – rekao je papa Franjo. (kta/rv)