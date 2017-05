Vatikan, 30. svibanj 2017.

Ako naš duhovni elektrokardiogram pokazuje ravnu liniju, ako naše srce ne reagira na poticaje Duha Svetoga, prijeti nam opasnost hladne, ideološke vjere – upozorio je papa Franjo na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, 29. svibnja 2017. U svojoj je propovijedi krenuo od prvog misnog čitanja koje opisuje svojevrsnu „efešku Pedesetnicu“: pripadnici su te zajednice bili kršteni, no tek su dolaskom svetoga Pavla saznali da postoji Duh Sveti. Apostol je potom položio na njih ruke, Duh Sveti je sišao na njih te su počeli govoriti drugim jezicima i prorokovati.

Jesam li u stanju slušati Duha Svetoga? – upitao je Sveti Otac te nastavio – Jesam li sposoban tražiti nadahnuće prije nego donesem odluku, prije nego nešto kažem ili učinim? Ili je možda moje srce mirno, bez osjećaja, kruto? Kada bismo na nekim srcima obavili snimanje duhovnog elektrokardiograma, rezultat bi bio ravna crta, bez osjećaja. I u evanđeljima nailazimo na takva srca: sjetimo se samo zakonoznanaca. Oni su vjerovali u Boga, poznavali su sve zapovijedi, ali su njihova srca bila nepokretna, zatvorena, nisu se dala „uznemiriti“ – kazao je papa Franjo, savjetujući da se dademo „uznemiriti“ od Duha Svetoga.

To nipošto nije sentimentalnost, odnosno osjetiti nešto u srcu i onda slijediti taj osjećaj. Potrebno je osluškivati i razlučivati: razlučivati što osjećam u srcu, jer je Duh Sveti učitelj razlučivanja. Osoba koja nema te pokrete u srcu, koja ne razlikuje što se događa, osoba je hladne, ideološke vjere. Njezina je vjera puka ideologija – upozorio je Sveti Otac.

Upravo je to bila drama zakonoznanaca koji su se okomili na Isusa – kazao je Papa, pozivajući prisutne da se u danima pred svetkovinu Duhova ispitaju o svom odnosu prema Duhu Svetomu. Tražim li od njega da me vodi mojim putom koji svakodnevno moram birati u svojem životu? Molim li ga za milost razlikovanja između dobra i manjeg dobra? Odmah se može razlučiti dobro od zla, no postoji i skriveno zlo: ono se sastoji u manjem dobru koje skriva u sebi zlo. Molim li za tu milost? To je pitanje koje danas želim posijati u vaša srca – kazao je papa Franjo te nastavio:

Otkrivenje svetoga Ivana Apostola započinje pozivom „sedmerim crkvama“, odnosno sedmerim biskupijama onoga vremena, da poslušaju što im Duh Sveti govori. I mi molimo za tu milost da poslušamo ono što Duh Sveti govori našoj Crkvi, našoj zajednici, našoj župi, našoj obitelji i svakom pojedinom od nas, kako bismo primili milost da naučimo taj jezik slušanja Duha Svetoga – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)