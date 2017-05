Deževice, 29. svibanj 2017.

S dolaskom toplijeg vremena župa Deževice sa svojim svetištem zaživi s velikim rijekom hodočasnika koji se dolaze utjecati sv. Jakovu Markijskom, koji je za vrijeme svog boravka u Bosni, upravo obitavao u Deževicama. Od ranih jutarnjih sati na Mladu nedjelju 28. svibnja 2017. u svetište sv. Jakova Markijskog slio se veliki broj hodočasnika iz Kreševa, Kiseljaka, Fojnice, Busovače, Uskoplja, Viteza, Novog Travnika, Sarajeva, Splita, Zagreba i Hercegovine. Duhovni program započeo je okupljanjem ispred župne Crkve u Deževicama. Bogoslovi franjevače provincije Bosne Srebrene bili su u procesiji koja je krenula ispred župne crkve s kipom i moćima sv. Jakova Markijskog, predmolili su krunicu i pjevali marijanske pjesme. U prijepodnevnim satima započelo je Misno slavlje koje je predslavio fra Danijel Nikolić, meštar na Franjevačkoj teologiji u Neđarićima, u koncelebraciji s domaćim župnikom don Marinom Marićem uz asistenciju đakona fra Želimira Gogića.

Na početku Misnog slavlja domaći župnik don Marin pozdravio je sve pristigle hodočasnike, a posebne sve goste iz Hrvatske.

Fra Danijel je na početku svoje homilije govorio je o molitvi i važnosti molitve, koja, ispunja radošću svakog vjernika na zemlji, ali međutim, ako je čovjek postojan u molitvi, hoće li Bog dati sve što moliš? Isus, istina, veli: “Kucajte i otvorit će vam se, tražite i naći ćete…” Duhovni su pisci oduvijek upozoravali da Bog sluša naše molbe, ali vrši svoju volju. Ne govorimo li svaki puta u Očenašu “budi volja tvoja”? Valja, nadalje, naglasiti kako hrvatska riječ “molitva” može u svom značenju dovesti u zabludu. Naime, nije molitva – molitva po tome što bi se sastojala od molbi i moljakanja. Molitva je naše nastojanje da se povežemo s Bogom, naša želja da osluškujemo njegov glas, da otkrivamo Božju volju za nas, i kad je spoznamo da tražimo snage da je vršimo. Molitva je naše nastojanje da svoj život u potpunosti uskladimo s Božjom voljom. U tome smislu molitva je pronalaženje samoga sebe, otkrivanje vlastitog poziva, nalaženje vlastitog “ja”, traženje vlastitog mjesta u kraljevstvu Božjem. Što to konkretno može značiti? Može značiti da u molitvi i u drugovanju s Bogom na primjer otkrijem da Bog zna i prihvaća moju patnju i želi je uključiti u spasonosno trpljenje Kristovo, da bih s njime bio i proslavljen. Može značiti da me Bog u mojoj muci i nevolji poziva na strpljivost, praštanje, odricanje od nekih mojih loših sklonosti, te da tako svojim životom svjedočim Božje milosrđe i ljubav. Molitva prosvjetljava, upućuje, jača, daje smisao, usrećuje i donosi mir. Molitva i druženje s Bogom čovjeka preobražava, prosvjetljuje, daje čovjeku posebnu snagu. Molitva od običnog ovozemnog čovjeka čini čovjeka Božjega. To su upravo bili Božji velikani kao npr. sv. Franjo, kao npr. sv. Jakov Markijski. Predanje Bogu u molitvi i u vlastitom životu čovjeka preobražava i donosi duboki mir. Kad smo izvan molitve, kad ne prepoznajemo Božju volju i kad je ne želimo slijediti, onda nam je život ispunjen nemirom, onda nam je život prepun neispunjenih čežnji, onda uvijek iznova žudimo za većim i boljim i – nikada ne možemo naći mira ni spokoja, baš kako reče sv. Augustin: “Za sebe si nas stvorio, o Bože, i naše je srce nemirno dok se ne smiri u tebi.” Naprotiv, čovjek molitve, čovjek Božji uvijek u Bogu vidi smisao svoga života, oskudijevao on ili obilovao, bio zdrav ili bolestan, bio priznavan ili odbacivan, on vjeruje u Božju providnost i Božju pomoć. A Bog zna i pokazuje vjerniku uvijek bolji put. Učinimo i mi kao apostoli i blažena Djevica Marija. Prihvatimo tu tišinu, tu Božju skrivenost i njegovu šutnju i - molimo. Pojedinačno i zajednički u obiteljima. Tražimo Gospodina, obraćajmo mu se s pouzdanjem. Imajmo pouzdanja da će i nas obećani Branitelj pohoditi, obdariti nas svojim darovima, kako bismo u svijetu u kojem živimo bili vjerodostojni svjedoci Kristova uskrsnuća. Neka dar i duh molitve i u nama urodi istim plodovima, zaključio je na koncu propovijedi fra Danijel.

Euharistijsko slavlje svojim pjevanjem i ministriranjem uljepšali su bogoslovi s Franjevačke teologije u Neđarićima. Na koncu Svete mise, fra Danijel je izmolio zavjetnu molitvu sv. Jakovu Markijskom te blagoslovio svu prisutnu djecu, majke, očeve, bolesnike i hodočasnike. Nakon blagoslovne molitve rijeka hodočasnika uputila je se u procesiji pjevajući i moleći se uz kip i moći sv. Jakova Markijskog. Ove mlade nedjelje i HRT-a je snimala kratku reportažu o župi i svetištu u Deževicama. (kta)



