Križevci, 29. svibanj 2017.

Molitvenim, književnim i glazbenim programom posvećenim sluzi Božjem kardinalu Franji Kuhariću, Misnim slavljem koje je predvodio glavni urednik Radio Marije o. Stjepan Fridl te predstavljanjem slikovnice „Čarobna riječ – priča o Franji Kuhariću“ autorice Sonje Tomić u križevačkoj su župnoj crkvi sv. Ane u nedjelju, 28. svibnja 2017. završeni 9. Dani hrvatskih svetaca i blaženika.

Sluzi Božjem kardinalu Franji Kuhariću posvećeni predprogram, govoreći i pjevajući o 15 godina pokojnom kardinalu, izvele su članice Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ Renata Vivek Božić i Dijana Žuškin te Dječji zbor župe sv. Ane Križevci.

Uslijedilo je Misno slavlje koje je predvodio glavni urednik Radio Marije o. Stjepan Fridl. Uvodno je o. Fridl upitao okupljene vjernike jesu li svjesni što se sve veličanstveno po pitanju kršćanske kulture i promocije hrvatske svetosti cijelo desetljeće događa u Križevcima. „U Križevcima je za hrvatsku svetost u ovih deset godina učinjeno više nego u cijeloj Hrvatskoj u posljednjih sto godina. Ući će to u povijest, zlatnim će slovima ostati upisano, s vremenskim će se odmakom o tome itekako govoriti. Budite ponosni na to da se baš iz Križevaca širi ta baklja ljubavi“ – rekao je o. Fridl. U propovijedi je o. Fridl podsjetio da su snagu u Isusu Kristu crpili mnogi sveci i mučenici, među njima i Franjo Kuharić. Sjetio se ključnih trenutaka kardinalova života, posebice njegove odanosti bl. Alojziju Stepincu. Govorio je o Kuharićevoj hrabrosti ističući kako je kardinal podignuo glas kada je trebalo, unatoč svim prijetnjama da će biti obješen ili da će ga progutati magla. Prisjetio se najpoznatijih kardinalovih poruka poput one: „Bogoljublje je nužno, ali i čovjekoljublje je jednako važno. A čovjekoljublje je i rodoljublje.“ Propovjednik je nastavio s glasovitim Kuharićevim riječima: „Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu. Dapače, čuvat ću je...“ To je Evanđelje, naglasio je o. Fridl, možda teško razumljivo pogaženom čovjeku. Kardinal Kuharić se zauzimao za evanđeoska načela jer bismo i mi, govorio je, bili žrtva zmaja i đavla. „Naš je omiljeni kardinal volio Radio Mariju, godinama smo bili u stalnom kontaktu, nije bilo tjedna da me nije nazvao. Znali smo dugo razgovarati kod njega. Nakon jednog razgovora zamolio me da ga ispovjedim. Tako je bio jednostavan. Mora nam biti uzor na oltaru. Posebno je bio osjećajan prema bolesnicima i siromasima. Kad je na Radio Mariji čuo da se netko žali da nema, da je u potrebi, da mu treba pomoći, uvijek bi me nazvao i zatražio kontakte tih ljudi. Pomagao im je u skrovitosti. To je bio naš Franjo“ – zaključio je o. Fridl.

Glazbeni obol euharistijskoj svečanosti dao je Dječji zbor župe sv. Ane Križevci.

Zatim je predstavljena slikovnica „Čarobna riječ – priča o Franji Kuhariću“ autorice Sonje Tomić. U ime izdavača Glasa Koncila o nastanku je slikovnice, uz prigodnu prezentaciju, govorio Stjepan Pogačić, dok je autorica pripovijedala o svojim osobnim susretima s kardinalom Franjom Kuharićem koji su je inspirirali da njegovu osobnost približi dječjem naraštaju.

Time su završeni četverodnevni 9. Dani hrvatskih svetaca i blaženika kojima se željelo potaknuti na bolje poznavanje i intenzivnije štovanje hrvatskih duhovnih velikana.

Manifestaciju su, uz pokroviteljstvo Bjelovarsko-križevačke biskupije, organizirali: Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“, župa sv. Ane Križevci te župa BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina Križevci, uz potporu Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije, Hrvatske redovničke konferencije i Glasa Koncila. Suorganizatori su bili: Galerija hrvatske sakralne umjetnosti „Laudato“ Zagreb te križevačke gradske ustanove: Gradski muzej, Pučko otvoreno učilište i Glazbena škola Alberta Štrige. (kta)



