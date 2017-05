Vatikan, 28. svibanj 2017.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Danas se, u Italiji i u nekim drugim zemljama, slavi Isusovo Uzašašće na nebo, četrdeset dana nakon Uskrsa. Tekst Evanđelja (usp. Mt 28, 16-20), kojim se zaključuje Matejevo Evanđelje, predstavlja nam trenutak konačnog oproštaja uskrsloga Gospodina od svojih učenika. Prizor se odigrava u Galileji, mjestu gdje ih je Isus pozvao da ga slijede i tvore prvu jezgru njegove nove zajednice. Sada su ti učenici prošli kroz "oganj" muke i uskrsnuća; ugledavši uskrslog Gospodina, poklonili su mu se nice, no neki još uvijek sumnjaju. Toj uplašenoj zajednici Isus ostavlja golemu zadaću evangelizacije svijeta; i taj zadatak konkretizira zapovijeđu da poučavaju i krste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga (usp. r. 19).

Isusovo Uzašašće na nebo predstavlja stoga završetak poslanja koje je Sin primio od Oca te početak nastavka toga poslanja od strane Crkve. Od toga trenutka, od trenutka uzašašća, naime, Kristova prisutnost u svijetu događa se posredstvom njegovih učenika, onih koji u njega vjeruju i naviještaju ga. To će poslanje trajati do svršetka povijesti svijeta i svakodnevno će uživati pomoć uskrsloga Gospodina: „Ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta" (r. 20).

Njegova prisutnost daje snagu u progonima, utjehu u nevoljama, potporu u teškim situacijama na koje se nailazi u poslanju i naviještanju evanđelja. Uzašašće nam doziva u pamet tu pomoć Isusa i njegova Duha koji daje pouzdanje i sigurnost našem kršćanskom svjedočenju u svijetu. Otkriva nam zašto Crkva postoji: Crkva postoji zato da naviješta evanđelje, samo zbog toga! Za Crkvu je naviještanje evanđelja ujedno radost. Crkva, to smo svi mi koji smo kršteni. Danas smo pozvani bolje razumjeti da nam je Bog dao veliko dostojanstvo i odgovornost da ga naviještamo svijetu; da ga približimo čovjeku. To je naše dostojanstvo, to je najveća čast svakog od nas, svih krštenika!

Na ovu svetkovinu Uzašašća, dok upiremo pogled prema nebu, kamo je Krist uzašao i gdje sjedi s desne Očeve, učvrstimo svoje korake na zemlji kako bismo nastavili s oduševljenjem i hrabro svoj put i svoje poslanje svjedočenja i življenja evanđelja u svim sredinama. Ipak, svjesni smo da ono ne ovisi prije svega o našim silama, organizacijskim sposobnostima i ljudskim resursima. Jedino svjetlom i snagom Duha Svetoga možemo plodonosno ispunjavati svoje poslanje da pomažemo da drugi sve više upoznaju i iskuse Isusovu ljubav i nježnost.

Utecimo se molitvom Djevici Mariji da nam pomogne kontemplirati nebeska dobra, koja nam Gospodin obećava te da postanemo sve vjerodostojniji svjedoci njegova uskrsnuća, istinskoga Života.

Nakon molitve Kraljice neba

Draga braćo i sestre,

želim ponovno izraziti svoju blizinu dragom bratu papi Tawadrosu II. i čitavom egipatskom narodu, koji su prije dva dana nanovo pogođeni okrutnim činom nasilja. Žrtve, među kojima ima i djece, su vjernici koji su putovali u jedno svetište kako bi se molili, a ubijeni su nakon što su odbili zanijekati svoju kršćansku vjeru. Neka Gospodin primi u svoj mir ove hrabre svjedoke, ove mučenike, i obrati srca teroristâ.

Molimo također za žrtve užasnog atentata koji se ponedjeljak dogodio u Manchesteru, gdje su mnogi mladi životi okrutno prekinuti. Izražavam svoju blizinu obiteljima i svima koji oplakuju njihovu smrt.

Danas se slavi Svjetski dan sredstava društvene komunikacije, na temu: „Ne boj se jer ja sam s tobom" (Iz 43, 5). Sredstva društvene komunikacije pružaju mogućnost međusobne razmjene informacija te brzog i kapilarnog širenja vijesti. Te informacije mogu biti lijepe ili ružne, istinite ili lažne. Molimo da priopćavanje, u svim svojim oblicima, bude doista učinkovito i izgrađujuće, u službi istine, odbacujući predrasude, a šireći nadu i pouzdanje u našem vremenu.

[…]

Poseban pozdrav i ohrabrenje upućujem predstavnicima dobrovoljačkih udruga koje promiču donaciju organa, taj "plemeniti i zaslužni čin" (Katekizam, br. 2296). Pozdravljam također djelatnike Mediaset Roma, s nadom da će se njihova situacija s poslom riješiti, vodeći se za ciljem ostvarivanja pravog dobre te tvrtke i ne ograničavajući se na puki profit već poštujući prava svih uključenih osoba: a prvo pravo je pravo na rad.

Želim zaključiti s velikim pozdravom Genovljanima i veliko hvala na toploj dobrodošlici koju su mi jučer iskazali. Neka ih Gospodin obilno blagoslovi, a Majka Božja čuva.

Želim svima dobru nedjelju. Molim vas, nemojte zaboraviti moliti za mene. Dobar tek i doviđenja.

