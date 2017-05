Vatikan, 29. svibanj 2017.

Crkva postoji radi naviještanja Evanđelja što je njezino glavno i trajno poslanje koje je primila od Gospodina na svetkovinu Uzašašća – sažetak je nedjeljnoga nagovora Pape Franje, 28. svibnja 2017. na Trgu Sv. Petra, u Vatikanu.

Sveti Otac je opisao prizor iz Matejeva evanđelja, odnosno trenutak konačnog oproštaja Uskrsloga od učenikâ, koji se zbiva u Galileji, gdje ih je Isus pozvao da ga slijede i gdje je formirao jezgro svoje zajednice. Toj uplašenoj zajednici, Isus stavlja u zadatak evangelizaciju svijeta i to konkretizira nalogom da „poučavaju i krste u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.

Isusovo Uzašašće na nebo znači svršetak poslanja primljenog od Oca te nastavak tog istoga poslanja od strane Crkve. Od toga trenutka, zapravo, Kristova nazočnost u svijetu događa se preko njegovih učenika, koji u njega vjeruju i koji ga naviještaju. To poslanje traje do konca povijesti svijeta i svakodnevno uživa Gospodinovu pomoć: „Ja sam s vama u sve dane, do svršetka svijeta“ (r. 20).

Njegova prisutnost daje snagu u progonima, utjehu u nevoljama, potporu u teškim situacijama koje priječe poslanje i naviještanje Evanđelja. Uzašašće nas podsjeća na Isusovu pomoć i na njegova Duha koji daje pouzdanje i sigurnost našem kršćanskom svjedočenju i otkriva nam radi čega Crkva postoji: radi naviještanja Evanđelja. „No, za Crkvu je naviještanje Evanđelja i radost. Crkva smo svi mi kršteni“ – rekao je Papa.

Danas smo pozvani bolje razumjeti da nam je Bog dao veliko dostojanstvo i odgovornost da ga naviještamo svijetu; da ga učinimo dostupnim Čovječanstvu. To je naše dostojanstvo i najveća čast! I dok upiremo pogled prema nebu, kamo je Krist uzašao i gdje sjedi s desne Očeve, ukrijepimo svoje korake, kako bismo nastavili s poletom i hrabro svoj put i poslanje svjedočenja i življenja Evanđelja, u svakoj situaciji – pozvao je Sveti Otac.

Ipak, svjesni smo da to ne ovisi u potpunosti o našim silama, organizacijskim sposobnostima niti o ljudskim resursima. Jedino u svjetlu i sili Duha Svetoga možemo učinkovito ispuniti svoje poslanje: da drugi upoznaju i iskuse uvijek više, Isusovu ljubav i nježnost. „Neka nam Djevica Marija pomogne motriti nebeska dobra, koja nam Gospodin obećava te postanemo sve vjerodostojniji svjedoci njegova uskrsnuća, istinskoga života“ – rekao je Papa Franjo.

Nakon molitve Kraljice Neba, Papa je ponovno izrazio svoju blizinu „dragom bratu Tawadrosu i čitavom egipatskom narodu“, koji su prije nekoliko dana nanovo pogođeni nemilosrdnim nasiljem. Žrtve, među kojima ima i djece, vjernici su koji su putovali u svetište kako bi se molili, a ubijeni su nakon što su odbili zanijekati svoju kršćansku vjeru. „Neka Gospodin primi u svoj mir ove hrabre svjedoke – mučenike – i obrati srca teroristâ“ – molio je. Pozvao je i na molitvu za žrtve atentata u Manchesteru, izrazivši svoju blizinu obiteljima i svima koji oplakuju poginule.

Sveti Otac je podsjetio kako se toga dana obilježava Svjetski dan društvenog priopćavanja, na temu: „Ne boj se jer ja sam s tobom“ (Izaija 43,5). Sredstva društvenoga priopćavanja nude mogućnost međusobne razmjene informacija te brzog i kapilarnog širenja vijesti. One mogu biti lijepe ili ružne, istinite ili lažne – kazao je – „Molimo da priopćavanje, u svakom svom obliku, bude učinkovito i izgrađujuće i u službi istine, odbijajući predrasude, a šireći nadu i pouzdanje, u našem vremenu“.

Papa je na kraju pozdravio različite i brojne skupine hodočasnikâ iz Italije i inozemstva, posebno pozdravivši građane Genove, koji su ga jučer tako srdačno primili, a zatim je svima poželio ugodnu nedjelju, preporučivši se u njihove molitve. (kta/rv)