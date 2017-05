Genova, 29. svibanj 2017.

Kršćanin je krotki i kreativni misionar – kazao je papa Franjo na jučerašnjoj svetoj misi na Kennedyevu trgu u Genovi, 27. svibnja 2017., čime je zaključio svoj jednodnevni pastoralni pohod tom gradu. U svojoj je propovijedi potaknuo prisutne da njeguju misionarski duh i da se uzdaju u Boga.

Isusovim je uzašašćem na nebo naše ljudsko tijelo prešlo prag neba – rekao je Sveti Otac – Naše je čovještvo tamo, u Bogu, zauvijek. Tamo je naše pouzdanje, jer se Bog nikad neće odvojiti od čovjeka. Isus nas zagovara pred Ocem svakoga dana, svakoga trenutka, u svakoj našoj molitvi i u svakom našem traženju oprosta – kazao je Papa.

Činimo dobro ako u molitvi stupamo pred Boga sa svim svojim problemima, pitanjima i brigama, ako pred Boga iznosimo ljude i situacije. To je potrebno svijetu! I nama samima to treba – kazao je papa Franjo. Upozorio je na suvremeni način života koji nas tjera da toliko trčimo i radimo, da se zalažemo za mnogo toga, no pritom riskiramo da navečer budemo umorni i da nam duša bude opterećena. Za Svetoga je Oca rješenje svakodnevno usidravanje u Bogu, iznoseći mu sve naše teškoće. To je snaga molitve koja povezuje Nebo i zemlju, koja omogućuje Bogu da uđe u naše vrijeme.

Kršćanska molitva ne znači biti u miru sa samim sobom, niti steći nekakav nutarnji sklad, nego je kršćanska molitva zagovor – napomenuo je Papa. Ona nije mirnoća, nego ljubav prema bližnjemu. Molitva je iskanje, traženje, kucanje. Neumorno je zagovaranje drugih prva odgovornost kršćanina. To je naše poslanje, poslanje koje istodobno umara i daje mir. To je naša snaga: ne biti snažniji ili vikati glasnije prema logici ovoga svijeta, nego vršiti nježnu snagu molitve kojom se mogu zaustaviti ratovi i postići mir – rekao je papa Franjo.

Sveti je Otac govorio i o poslanju, ističući da se Evanđelje ne može zatvoriti i zaključati, jer je Božja ljubav dinamična i uvijek želi doći do drugih. Prema tome, kako bi se naviještalo Isusa, potrebno je izaći van, izaći iz samoga sebe. S Gospodinom ne možemo biti mirni, smješteni u svoj svijet – kazao je Papa.

Kršćanin je uvijek na putu, u pokretu: s Gospodinom prema drugima. Kršćanin je hodočasnik, misionar, maratonac nade; pun pouzdanja i u isto vrijeme djelatan; krotak, ali odlučan u hodu; kreativan, a pun poštovanja; snalažljiv i otvoren; radišan i solidaran – rekao je Sveti Otac. Gospodin želi da naviještanje ide naprijed ne snagom svijeta, nego njegovom snagom, jasnom i krotkom snagom radosnog naviještanja. Potaknuo je da konkretno radimo za opće dobro i mir. Hrabro se angažirajmo, uvjereni da je radosnije davati negoli primati – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)