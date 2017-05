Genova, 28. svibanj 2017.

Današnjim je mladima potrebna hrabrost na moru kulture samoće i ispraznosti – kazao je papa Franjo, 27. svibnja 2017. za vrijeme susreta s mladima u Genovi, koji su angažirani u biskupiji, pozivajući ih pritom da se dadu izazvati od Isusa. Mladima je potrebno hrabro srce velikih moreplovaca kako bi danas bili pravi, misionarski kršćani, kršćani koji tragaju za istinom, koji plove prema obzoru. No pritom budite pozorni na to što vam prodaju, pa i mediji – upozorio je Sveti Otac – Nemojte gutati sve što vam nude.

Ljubav je najvažnija stvar u izlasku, ništa ne možemo ostvariti bez ljubavi, a sastavni je dio te ljubavi dodirivati i ne suditi oštro – rekao je Papa. Nikada nemojte isključivati, ni izolirati, ni ignorirati, ni pridijevati imena onomu pored sebe – kazao je te nastavio – Naše društvo ima sklonost prezirati drugoga, no mi ne možemo osuđivati, jer samo Bog može suditi i on će suditi svakom pojedinom od nas. Sveti Otac tako poziva da pristupimo bližnjemu, da ga dotaknemo. Ljubiti je sposobnost da dodirnemo prljave ruke beskućnika i da ga gledamo u oči, razmišljajući pritom: za mene si ti Isus – rekao je papa Franjo.

Trebamo očistiti poslanje od razmišljanja da postoji Crkva čistih i Crkva nečistih – upozorio je te nastavio – Svi smo mi istodobno djeca Božja i grješnici u čijoj nutrini prebiva Duh Sveti koji ima sposobnost učiniti nas svetima. Poslanje se tiče svih nas, ono preobražava naš pogled – kazao je Sveti Otac.

Papa je mlade potaknuo da ne budu „turisti života“, da odbace površno gledanje na stvarnost, a da prihvate ozbiljan djelatan stav prema životu. Savjetovao im je također da se uvijek pitaju: „Je li to normalno?“ Je li normalno što je Sredozemno more postalo groblje? Je li normalno da mnoge zemlje zatvaraju vrata ljudima koji bježe od gladi i rata, tražeći sigurnost? Ako to nije normalno, moram se angažirati kako se to ne bi događalo! – rekao je Sveti Otac te na kraju blagoslovio zatvorenike koji su pratili Papin susret s mladima putem televizijskih ekrana. (kta/rv)