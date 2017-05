Genova, 28. svibanj 2017.

Zapadne li rad u krizu, onda će doći i do krize demokracije – upozorio je papa Franjo za vrijeme susreta s oko 3000 predstavnika iz „svijeta rada“, koji je ujedno prva postaja njegova jednodnevnog pastoralnog pohoda Genovi, 27. svibnja 2017. Odgovarajući na pitanja nekolicine prisutnih, Sveti je Otac istaknuo važnost dostojanstva rada.

Gospodarstvenici su govorili o problemima u gospodarstvu, pretjeranoj birokratizaciji, nedostatku odgovarajuće infrastrukture zbog čega se gubi mnogo energije. Nažalost, ni uvođenje novih industrija nije donijelo kvalitetnija radna mjesta, nego su se socijalne nejednakosti umnožile. Jedan se radnik potužio na nedostatnu solidarnost među kolegama, dok konkurentnost i karijerizam određuju radnu okolinu. Konačno, govorila je također jedna nezaposlena žena o tome što znači biti osuđen na pasivnost kada čovjek više nije dio svijeta rada.

„Italija je demokratska Republika zasnovana na radu“ – prvi je članak Ustava Republike Italije, a Papa ga je naveo kako bi ukazao na to da kriza rada uvijek dovodi do krize demokracije. Sveti je Otac istaknuo da se bez rada može preživjeti, no kako bi se živjelo potreban je rad. Izbor je između preživljavanja i življenja. Iz tog je razloga potreban rad za sve. Papa Franjo je pritom istaknuo naročito nezaposlenost mladih, upozoravajući da je riječ o hipoteci za budućnost.

Rad predstavlja ljudski prioritet te je stoga i Papin prioritet. Sveti je Otac često govorio o radu i gospodarstvu, ističući pravo na rad te temeljnu važnost dostojanstva i samoodređenja koji proizlaze iz rada. U Genovi je upozorio da se rad obezvrjeđuje ako se misli kako ljudi rade isključivo da bi bili plaćeni. Naime, tu je riječ o dostojanstvu. Jedna od bolesti gospodarstva jest kada poslodavci postanu špekulanti koji gledaju isključivo na dobit – kazao je papa Franjo, upozoravajući da politika često podupire tu težnju za profitom.

Potrošnja, taj idol našega vremena, kao i zadovoljstvo koje obećava, zauzimaju središnje mjesto u našem društvu – napomenuo je Papa. Veliki trgovački centri, koji su otvoreni 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, novi su hramovi koji obećavaju spasenje, vječni život, kao i ispunjavanje svih želja. Riječ je o novom kapitalizmu kojem je stalo samo do užitka. A kada se rad pokorava potrošnji – upozorio je Sveti Otac – šteti se demokraciji i društvu.

Svijet koji ne prepoznaje vrijednosti općenito, kao ni vrijednost rada, ne razumije ni Euharistiju, istinsku i poniznu molitvu radnika. Mjesta rada su mjesta odakle se Bogu uzdižu molitve: one izgovorene, kao i one molitve izrečene rukama, znojem i napornim radom – kazao je papa Franjo, zaključivši svoj nagovor upravo molitvom za rad, „O dođi, Stvorče, Duše Svet“. (kta/rv)