Posavska Mahala, 27. svibanj 2017.

Propovijed mons. Tome Vukšića, vojnog biskupa u Bosni i Hercegovini u Posavskoj Mahali u četvrtak, 25. svibnja 2017. na Misi na Nujića groblju za žrtve Drugoga svjetskoga rata i poraća na području Odžaka u sklopu Manifestacije XXI. „Dani sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća odžačkog i podvučjačkog kraja“.

Draga braćo i sestre!

Kao vjernici proteklih tjedana živjeli smo u dva različita razdoblja: ono prije Uskrsa i ovo nakon Uskrsa. Istovremeno živjeli smo i u dva različita stanja svoga duha. U prvome na korizmeni način, ožalošćeni, možda i tjeskobni, a u drugom ohrabreni, obradovani s vraćenom nadom i dubokom vjerom da život, bez obzira na smrtnu postaju koja se događa, zapravo nema svršetka. Isusovo uskrsnuće i užašašće na Nebesa hrani tu našu vjeru, vjeru koja nas je i danas ovdje okupila. Okupila nas je, slično kao i proteklih tjedana, s dva različita osjećaja: s memorijom na tragediju, s memorijom na križni put ovih krajeva; i s druge strane, s nadom i vjerom da poslije tragedije i ovih krajeva, kao i u Isusovom životu, postoji nada, jer postoji uskrsnuće i uzašašće na nebesa.

Draga braćo i sestre, podsjećani našim vjerničkim pamćenjem i dubokim vjerničkim uvjerenjem, znademo da se sve od Cvjetnice pa do Uskrsa zbilo između dva različita Isusova trijumfa. Ovozemaljskoga trijumfalnoga ulaska u Jeruzalem, kojega obilježavamo proslavom Cvjetnice, i njegova trijumfalnog ulaska u Nebeski Jeruzalem, kojega obilježavamo svetkovinom Uskrsa. Između ta dva Njegova trijumfa na Njegovom životnom putu pojavili su se gotovo svi mogući likovi i profili ljudskih sudbina: obraćenici, izdajice, zločinci, kolebljivci, karijeristi, dobrotvori, ljudi bez savjesti, sveci, heroji, školovani, primitivni, vojnici, civili, državna vlast, vjerski poglavari, pošteni, zlobni, žene, muškarci, razdražena masa, solidarni, razbojnici, misleći pojedinci i tako redom, i među njima Bogočovjek – drukčiji od svih njih. Drukčiji jer je svima njima Spasitelj i poziv na obraćenje: nekome više, nekome manje; ali svima poziv na obraćenje. I sve se, braćo i sestre, u tom tjednu Isusova života smjestilo između misterija ljudske nedosljednosti i slabosti i s druge strane između misterija Kristove vjernosti i svetosti, koje on svjedoči smrti, mržnji i patnji usprkos.

Po svome Uskrsnuću Krist je vrata Nebeskog Jeruzalema otvorio svima. Ispunjena nada njegovih učenika da će On uskrsnuti rodila je vjerom da će i oni također uskrsnuti kao što je on. Rodila je i nadu da se i smrt, koja se događa na ovome životnom putu, može podnijeti, jer usprkos smrti zapravo kraja života i nema, jer vjerujemo u život vječni. Svoj život vječni, draga braćo i sestre, kad izgovaramo molitvu Vjerovanja. Ne ispovijedamo tom rečenicom samo da vjerujemo, da je Bog vječan, vjerujemo u uskrsnuće tijela, svoga tijela, na način na koji je Isusovo tijelo uskrsnulo. Vjerujemo u život vječni, svoj život vječni: jednako u blizini Božjoj, kao što je Isus u Nebesima.

Od tada pa do danas Crkva kao zajednica vjere, i svaki vjernik u toj zajednici živi vlastitu nadu u uskrsnuće i život vječni, koji su već prisutni na način vjere. Tako nas poučava poslanica Hebrejima: Naša vjera, u mjeri u kojoj je živimo u nadi u uskrsnuće, već sada jest neko imanje onoga čemu se nadamo i uvjerenost u sve zbiljnosti u koje vjerujemo. To nas poučava objavljena istina Božja zapisana u Poslanici Hebrejima: Već neko imanje onoga čemu se nadamo, draga braćo i sestre.

Mi se nadamo u svoje uskrsnuće i život vječni. Nadamo se i da su naša poginula i pobijena braća i sestre, također živjela u toj nadi i vjeri, i jednako se nadamo da će biti nagrađeni uskrsnućem i životom vječnim. To življenje sada svoga uskrsnuća na način vjere i nade već je neko stvarno, sadašnje posjedovanje uskrsnuća. Stoga smo pozvani da svoje realno buduće uskrsnuće, na način vjere i nade već sada živimo i utjelovljujemo: nasljedovanjem Krista, patnjama usprkos; izazovima usprkos; mržnji usprkos; smrtima usprkos; nepravdama usprkos. Ubojstvom cijelih sela i krajeva usprkos. Časna je to zadaća, nedvojbeno je, i teška je to i zahtjevna zadaća jasno je. Koliko god smo ponosni na Isusov primjer i poziv, na ideal na kog smo pozvani da ga nasljedujemo, toliko skromno kao ljudi i kao vjernici priznajemo da smo nedorasli izazovu ideala na koji smo pozvani. Stoga ga molimo da nas podrži u našem plemenitom nastojanju da ga nasljedujemo i oprosti sve naše slabosti i one trenutke u kojima nam to ne ide za rukom.

Naša je dakle zadaća pronositi ovim svijetom svjetlo nade, slično kao što smo čuli u izvještaju iz Svetoga Pisma prije nekoliko minuta: Isus, uzlazeći na Nebesa, svojim učenicima poručuje da prolaze ovim svijetom i navješćuju njegovu Istinu u svim krajevima svijeta. Zahvaljujući tomu što su njegovi učenici dosljedno primjenjivali i izvršili njegovu zapovijed, Evanđelje je stiglo i u ovaj kraj. I kao što je Isusova propovijed vrijedila za one njegove učenike, vrijedi isto tako jednako i sada i za sadašnje njegove učenike, jer Riječ Božja je svevremena riječ, svemjesna riječ. Vrijedi za svakoga čovjeka, za svako mjesto i za svako vrijeme jednako kao što je vrijedila u Palestini prije od prilike 2000 godina. Naša je zadaća časna, i priznajemo teška, i priznajemo svoju nedoraslost tome izazovu, ali časna je to zadaća: pronositi vjeru u Uskrsnuće i poziv na razumijevanje i opraštanje. To je važno uvijek, jer uvijek se nažalost događa zlo.

Mi vjernici, dok primjećujemo zlo u svijetu, ne vidimo ga i ne tumačimo ga i ne protivimo mu se na način jednak načinu kako to čine oni dobri ljudi koji nisu kršćani. Mi kršćani uz sve to humano i filantropijsko imamo i obvezu kristolikosti. Imamo obavezu činiti to na način kako je to Isus činio. Zapravo, to je specifična razlika između svih borba protiv zla i kršćanske borbe protiv zla. Mi vjernici znamo da je povijesno suđenje protiv Isusa davno završeno. Njegova muka i njegova smrt davno su završili. Svi njegovi povijesni tužitelji su davno umrli. Nema više ni onih svjedoka, nema više ni one sudnice, nema više ni Pilata ni Heroda, nema više nikoga od onih koji su sudjelovali u njegovu progonu. Čak je i Isus uskrsnuo! Ni njega više nama na povijesni način na ovoj zemlji. No, iako je Njegovo suđenje davno završilo, draga braćo i sestre, proces protiv Isusa na jedan drugi način vodi se još uvijek. Vodio se kroz svu povijest, i nažalost, vodit će se i nakon nas. Gdje god bilo koji čovjek nepravedno trpi, vodi se i danas proces protiv Isusa. U svakom pojedinom nepravednom progonu Božje slike i prilike, tj. u progonu bilo kojega čovjeka, trpi Isus sam, i vodi se proces protiv njega. Kao što se proces protiv njega vodi u svakom našem pojedinačnom padu, nedosljednosti i moralnom neuspjehu. U svakom našem mogućem prepuštanju grijehu, draga braćo i sestre, vodi se jedan drugi proces protiv Isusa. Jer: Što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće meni ste učinili, rekao je Isus. Također: Što god ste sebi samome učinili, Isusu ste učinili, Isusu smo učinili, draga braćo i sestre. On se poistovjetio sa svakim čovjekom do te mjere da je kriterij odnosa prema bratu i sestri kriterij ulaska ili neulaska u Nebesa. Štogod ste učinili najmanjima od moje braće i sestara Meni ste učinili! I osobito u svakom čovjeku koji trpi, vodi se proces protiv Isusa. U svakom gladnom, utamničenom, u svakom golom, u svakom bosom, svakom bolesnom, nepismenom, svakome kome je nepravda nanesena. Osobito u svakome kome je život oduzet, dragi vjernici, vodi se proces protiv Isusa.

Taj način viđenja stvarnosti, taj način viđenja poistovjećivanja s Isusom, taj način viđenja borbe protiv Isusa je kršćanski način. Uspomena na jedan takav Isusova progona okupio nas je danas ovdje, u ovome mjestu, gdje se na simbolični način sjećamo se stradanja svih stradalnika iz ovih krajeva s kraja Drugoga svjetskoga rata. I sve, ili gotovo sve što smo kazali o ona dva razdoblja u Isusovom preduskrsnom i uskrsnom životu, možemo kazati i za ovu današnju zgodu koja nas je ovdje okupila. S jedne strane u memoriji, u pamćenju, u pripovijedanju tih davnih događaja, prepoznajemo gotovo jednako svo ono mnoštvo likova, što su bili nabrojeni na početku ovoga razmišljanja. Slično kao u onom tjednu, u kojem se dogodila Isusova muka i smrt, četrdesetih godina prošloga stoljeća ovim poljima prolazili su svi profili koje smo nabrojali, a možda i još drugih. Ponovilo se Njegovo stradanje u ljudima ovih krajeva. Ubojstva ljudi, ubojstva slika i prilika Božjih treba tumačiti na način da je to, što je učinjeno njima, učinjeno Isusu samome, jer: Što god ste učinili onomu najmanjem od moje braće, meni ste učinili. I naravno da to vrijedi i za ubojstva u Odžačkome kraju.

Sve to kao vjernici vidimo i tumačimo kao jednu od postaja križnoga puta Mističnoga Krista, koji je utjelovljen u Crkvi. On je, draga braćo i sestre, nakon svoga uskrsnuća ostavio na ovoj zemlji svoju Crkvu, koju je nazvao svojim Tijelom i sebe proglasio glavom toga Tijela. Mistično tijelo i njegova mistična glava jest Isusovo tijelo i Isusova glava. Svatko od nas je jedan od udova toga mističnoga njegova tijela. I štogod se događa na teškim postajama povijesnoga puta Isusova mističnoga tijela, nije ništa drugo, do li jedna od postaja križnoga puta Mističnoga Isusa. I kao što je povijesni Isus bio Spasitelj i pronosio radost Evanđelja ovim svijetom, muci i pratnji usprkos, i njegova Crkva, kao mistično njegovo tijelo, i svaki pojedini ud toga mističnog tijela, pozvan je da, patnji usprkos, smrti usprkos, ovim svijetom pronosi evanđeosku poruku. To je osnovna istina i poruka ove naše današnje molitve.

Sjećamo se svega onoga što se dogodilo. I molimo Božje milosrđe da zaustavi svaku zločinačku ruku, svaku zločinačku nakanu, kako bi Božja stvorenja na ovome svijetu mogla živjeti u miru. Samo to, samo takav stav, samo takvo nasljedovanje Isusova primjera, draga braćo i sestre, sposobno je osloboditi nas o napasti i navala mržnje. Naspram tomu, ništa nije tako snažno, kao nepravedna smrt, u napastovanju da se mrzi. I kad govorimo o oslobađanju od mržnje, kad govorimo o potrebi oprosta, kao vjernici znademo da se to odnosi na naše subjektivno stanje, na oslobođenje naših duša, naših duhova, naših savjesti i naših srdaca, od svake zle primisli i svake mržnje. I s druge strane, to ni u kome slučaju nije poziv državnim vlastima, da ne primjenjuju pravedan zakon i prozivaju i pozivaju one koji su odgovorni za zločine na ovome svijetu. Stoga, završavajući ovo razmišljanje, molimo dragoga Gospodina, da ovozemaljska pravda bude uspostavljena u svim krajevima svijeta, uključujući i ovaj u kojemu danas molimo. I molimo isto to Božje milosrđe, da svakomu od nas i svakomu čovjeku, koji je pogođen nepravdom i mržnjom, dadne milost da se oslobodi napasti mržnje, kako bismo svi zajedno, nasljedujući Isusov primjer, utjelovljujući ga i šireći njegovu riječ, mogli zapravo započeti stvarati novi svijet: svijet u nadi i vjeri u uskrsnuće tijela i život vječni. Amen!