Posavska Mahala kod Odžaka, 26. svibanj 2017.

U sklopu Manifestacije XXI. „Dani sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća odžačkog i podvučjačkog kraja“, u četvrtak, 25. svibnja 2017. u Posavskoj Mahali kod Odžaka u Bosanskoj Posavini Misno slavlje na Nujića groblju, koje pripada župi Srca Marijina, za sve pobijene u odžačkom i podvučjačkom kraju, kojih je dosada registrirano 3361, predvodio je vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić.

Program je u Posavskoj Mahali započeo blagoslovom gradilišta i početka gradnje Spomen parka koje se nalazi u blazini Mjesnog doma, za sve žrtve komunističkog režima u tom kraju. Slijedila je potom procesija do Nujića groblja gdje je Misno slavlje uz domaćeg župnika Pavu Brajnovića, doborskog dekana Jakova Filipovića, plehanskog gvardijana fra Ato Tomasa i druge svećenike toga kraja predvodio biskup Vukšić. Pred mnoštvom vjernika, među kojima su bili i visoki dužnosnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, biskup Vukšić je pojasnio zašto se, unatoč tome što je povijesno suđenje protiv Isusa davno završeno, proces protiv mističnog Isusa na jedan drugi način vodio kroz povijest i zašto se i dalje nastavlja.

„Gdje god bilo koji čovjek nepravedno trpi, vodi se danas proces protiv Isusa. U svakom pojedinom nepravednom progonu čovjeka- Božje slike - trpi Isus sam. U svakom našem mogućem prepuštanju grijehu vodi se jedan drugi oblik protiv Isusa, jer on je rekao da što god smo učini jednom od njegove najmanje braće, a i samima sebi, Isusu smo učinili. On se poistovjetio sa svakim čovjekom do te mjere da je kriterij odnosa prema bratu i sestri, kriterij ulaska ili neulaska u nebesa. I osobito u svakom čovjeku koji trpi vodi se proces protiv Isusa; u svakom gladnom, utamničenom, golom, bosom, nepismenom, svakome kome je nepravda nanesena, a napose u svakome kome je život oduzet, vodi se proces protiv Isusa. Taj način viđenja stvarnosti, način poistovjećivanja s Isusom i taj način viđenja borbe protiv Isusa - je kršćanski način, način koji nas je danas ovdje okupio u ovome mjestu gdje se na simbolični način sjećamo svih stradalnika ovih krajeva s kraja Drugoga svjetskog rata“, rekao je, između ostalog, biskup Vukšić. Vjernicima je posvjestio da smo kao Kristovi nasljedovatelji pozvani na praštanje počinitelja toga zla, naglasivši da molitva čovjeka oslobađa od mržnje, od napasti da se na zlo uzvrati zlom. „Opraštanje je duhovna, subjektivna stvarnost, stvar čovjekove nutrine i osjećanja. To je stanje duševne slobode koja ne oslobađa državnu vlast od obveze da provodi zakon i primjenu pravde na vanjskom području“, zaključio je biskup Vukšić.

Posebno je bilo dirljivo kada su u prinosnim darovima predstavnici iz 21 sela toga kraja biskupu na oltar donosili mape u kojima su dosada popisana imena svih ubijenih iz njihovog mjesta; od sela Osječak iz kojega je ubijena 31 osoba, potom Prnjavor 48, Dobra Voda 50, Zorice 52, Ada 53, Odžak 67, Gornji Svilaj 232, Jošava 106, Lipik-Novi Grad 116, Potočani 139, Srnava 153, Vojskova 179, Prud 192, Vlaška Mala 201, Vrbovac 253, Dubica 265, Pećnik 272, Donji Svilaj 296, Balegovac 311 i Brusnica 315 - ukupno 3361.

Masakr se dogodio 25. svibnja 1945. godine u Vlaškoj Maloj – kojoj su komunisti i ime promijenili te je sada Posavska Mahala, gdje su partizani ubili blizu 500 muškaraca. Preživjeli svjedoci govore da su kosti pobijenih bile razbacane po šumama, a u vrijeme komunizma o tome se nije smjelo niti pričati. Taj stravični događaj nazivaju „malim Bleiburgom“, jer je brojka poslije narasla do 3361 ubijene - do sada registrirane osobe - uglavnom muškaraca u tom kraju, što još nije konačan broj. U tom kraju, naime, gotovo nema kuće iz koje nije ubijen netko od muškaraca starijih od 12 godina te su žene same podizale svoju djecu.

Kako popis ubijenih još nije završen, svi koji nešto znaju mogu to prijaviti u svojim mjesnim zajednicama ili gosp Anti Šimići u Mjesnoj zajednici u Posavskoj Mahali koji je zadužen za popis ubijenih u tom kraju.

Poslije Mise druženje je nastavljeno uz zajednički ručak gdje su se prigodnim riječima uz predstavnike mjesnih vlasti nazočnima obratili visoki dužnosnici; iz BiH na čelu s Draganom Čovićem hrvatskim članom predsjedništava BiH, dopredsjednikm RS Josipom Jerkovićem i ministrom Davorinom Čordašem te iz Hrvatske na čelu sa Zvonkom Milasom, državnim tajnikom.

Ovogodišnji XXI. Dani sjećanja započeli su u četvrtak, 18. svibnja tradicionalnim križnim putem od kapele Smrekovac do križa Odića brdo – župa Potočani, koje je predvodio domaći župnik fra Anto Zrakić. U srijedu, 24. svibnja javno predavanje na temu „Žrtva života i kršćansko mučeništvo“ u dvorani Centra za kulturu u Odžaku održao je biskup Vukšić.

Program se nastavlja u subotu, 27. svibnja odbojkaškim turnirom u Posavskoj Mahali. U nedjelju, 28. svibnja Misno slavlje s početkom u 11 sati kod Spomen kapele Burića štale u Garevcu predvodit će vlč. Matija Šimić. (kta/b.l.)

foto