Pula, 26. svibanj 2017.

Dugometražni dokumentarni film "Sve je bio dobar san", (Le „Frenchie“ de Vukowar) redatelja Branka Ištvančića, uvršten na ovogodišnji 64. Pulski filmski festival u natjecateljski program u kategoriju Kratke Pule.

Potresan, intiman i dirljiv dokumentarac “Sve je bio dobar san” proučava događaje iz vremena početka rata u Hrvatskoj, dolazak mladog francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera u Hrvatsku, njegovu borbu, tragiku obrane grada Vukovara kao i mučeničku smrt na Ovčari, a sve kroz vizuru njegove majke Lyliane Fournier. Ona u filmu traga za informacijama kako bi došla do posmrtnih ostataka svojeg sina.

Pokretači ovog značajnog projekta su autor filma Branko Ištvančić i producent Antun Ivanković. Tijekom prošle godine film je prikazivan u digitaliziranim kino dvoranama diljem Hrvatske, izazvao je veliki interes, a pogledalo ga je preko 15000 gledatelja, što je izniman rezultat za jedan domaći dokumentarac. Ovaj autorski dokumentarac koji na drugačiji način promiče istinu i vrijednosti Domovinskog rata snimljen je u produkciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, Udruge Dr. Ante Starčević iz Tovarnika, Udruge za audiovizualno stvaralaštvo Artizana iz Zagreba i u koprodukciji sa HRT-om. Projekt je nastajao uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Zaklade Adris i Vukovarsko srijemske županije. Na snimanju filma koje je trajalo nekoliko godina sudjelovala je brojna profesionalna filmska ekipa i drugi suradnici koji su doprinijeli realizaciji filma.

Film je premijerno prikazan 17. veljače 2016. godine u prepunoj dvorani kina Europa u Zagrebu, a nakon toga je izazvao neviđen interes u javnosti.

Nakon što je uvršten u deset finalista u konkurenciji za uglednu nagradu URTI Grand Prix for Autor’s Documentary u Francuskoj, film je nagrađen nagradom Grand Prix za najbolji film festivala, Nagradom za najbolju režiju i Nagradom za najbolju glazbu na festivalu Trsat u Rijeci, a na međunarodnom festivalu Beyond the Borders u Grčkoj proglašen je najboljim dokumentarnim filmom. Na 50. Međunarodnom festivalu nezavisnog filma Worldfest koji se održavao od 21. do 30. travnja 2017. u Houstonu film je nagrađen nagradom Brončani remi u kategoriji dokumentarnog filma. Ovo novo priznanje našem filmu dodijeljeno je na 50. jubilarnom festivalu koji slavi kao jedan od najstarijih festivala nezavisnog filma na svijetu na kojem su svoje prve nagrade dobili mnogi poznati redatelji kao Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, Ang Lee, Ridley Scott, Braća Coen, Brian De Palma i dr. Na prestižnom festivalu dokumentarnog filma IDFA u Amsterdamu film je uvršten u program Docs for Sale, a drugu veliku gledanost film je postigao prilikom emitiranja u prigodnom programu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, 18. studenog 2016., kada je prikazan u prime time terminu na Prvom programu HRT-a. (kta)

