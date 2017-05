Sarajevo, 25. svibanj 2017.

Sestra Marta Čović, misionarka u Ugandi došla je u svoje rodno mjesto i župu Nova Bila posjetiti teškog bolesnog oca Ferdinanda koji je, nekoliko dana nakon njezinog dolaska, i preminuo. U utorak, 23. svibnja 2017. posjetila je svoju redovničku zajednicu Kćeri Božje Ljubavi na Banjskom Brijegu u Sarajevu a sutradan, prema dogovoru, posjetila je i Misijsku središnjicu u Sarajevu. Tom prigodom darovala je Središnjici zanimljivu posudu u kojoj ljudi, među kojima sestra misijski djeluje, čuvaju ali iz nje i piju mlijeko. Time je obogatila misijsku zbirku za još jedan vrijedan eksponat.

Susret je bio vrlo srdačan a razgovor otvoren i koristan, posebno za one koji se nisu uspjeli iz bližega upoznati s Ugandom. Najbolja je to „lekcija“ i priča koja se ne može pročitati i naučiti iz knjiga. S. Marta je vrlo otvoreno govorila o svim segmentima života u Ugandi, o njihovim problemima i poteškoćama ali i prednostima koje zapadnom čovjeku nisu svojstvene, koje je on pretvorio u mane i nedostatke jer uglavnom sve gleda kroz dobit.

"Razgovor sa sestrom nam je pokazao koliko mi zapravo ne znamo o svojoj braći i sestrama u Kristu i koliko griješimo protiv zapovjedi ljubavi, a da toga najčešće nismo ni svjesni. Tko osjeća bilo Crkve, trebao bi ga osjećati u cijelom svijetu a posebno među najpotrebnijima, na što nas stalno poziva papa Franjo. Sv. Pavao nas poučava, ako jedan od udova tijela trpi, trpjet će cijelo tijelo. Susreti s našim misionarima su poticaj na još jaču molitvu i pomoć kojom ćemo im olakšati svakodnevne žrtve i nastojanja. S. Marti smo obećali da ćemo je pratiti našim molitvama ali i konkretnom pomoći te zaželjeli snagu i strpljenje u evangelizaciji i do ponovnog viđenja", kazao je mons. Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u BiH. (kta/missio.ba)



foto