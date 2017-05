Vatikan, 25. svibanj 2017.

Nema ljubavi bez žrtve – istaknuo je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 24. svibnja 2017. na Trgu svetoga Petra, nastavljajući niz kateheza o kršćanskoj nadi. U središtu je njegova promišljanja bio odlomak iz 24. poglavlja Evanđelja po Luki, u kojem pratimo dvojicu učenika koji su putovali u Emaus.

Ta su dvojica prije Pashe bili oduševljeni, očekujući da će Isus očitovati svoju moć u skladu s njihovim očekivanjima, no to se nije dogodilo – kazao je Sveti Otac i nastavio – Njihova su se očekivanja rasplinula na Kalvariji koja je u njihovim očima označavala poraz.

Razočarani su učenici napustili Jeruzalem, želeći iza sebe ostaviti najbolniji događaj njihova života. No na tom putu susreću Isusa koji započinje svoju „terapiju nade“: On im postavlja pitanja i sluša ih, dok mu oni opisuju svoje razočaranje i žalost. Isus hoda zajedno s njima stazom trpljenja i on ih putem riječi Svetoga pisma neprimjetno vodi do istinske nade – naglasio je Papa.

Isus svoje učenike upućuje na Pisma u kojima se ne nalaze junačke priče ili munjeviti osvajački pohodi. Istinska nada nije jeftina, nego uvijek prolazi putem poraza. Nada onih koji ne trpe možda uopće i nije nada. Bog ne želi da ga se voli kao što se voli zapovjednika koji svojemu narodu donosi pobjedu, uništavajući neprijatelje. Naš je Bog prigušeno svjetlo koje gori za vrijeme hladna i vjetrovita dana – rekao je papa Franjo.

Sveto pismo je prvi korak Isusove terapije za razočarane učenike, a drugi je euharistijska gesta blagoslivljanja, lomljenja i dijeljenja kruha. Ne nalazimo li u tim gestama čitavu Isusovu povijest? Isus nas uzima, blagoslivlja, takoreći lomi naš život, ta nema ljubavi bez žrtve, i nudi ga drugima – istaknuo je Sveti Otac.

Isusov susret s dvojicom učenika možda nije ni trajao dugo – napomenuo je Papa – Ipak se tu odražava „cjelokupno određenje Crkve“. Kršćanska zajednica nije zatvorena u utvrdu, nego je na putu. Crkva upravo na putu susreće ljude s njihovim nadama i razočaranjima, sluša ih i nudi im Riječ života, svjedočanstvo ljubavi, ljubavi koja je vjerna do kraja. I tako se u srca ljudi vraća plamen nade – kazao je papa Franjo.

Svi mi u svojem životu prolazimo kroz mračne trenutke kada nam se čini da je ispred nas zid, no Sveti nas je Otac podsjetio da nam je Isus uvijek blizu kako bi nam dao nadu, govoreći: „Idi naprijed, ja sam s tobom!“ To je tajna puta u Emaus: makar nam se činilo drugačije, Bog nam nikada neće prestati željeti dobro.

Bog će uvijek hodati s nama, pa i u najbolnijim i najmračnijim trenucima, i u času poraza: Gospodin je tu! To je naša nada: ići naprijed s tom nadom jer On nam je blizu, hodajući uvijek s nama – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)