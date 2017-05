Tovarnik, 24. svibanj 2017.

Nedavno završeni dokumentarni film "Gospa od utočišta" redatelja Srđana Segarića i producenta Antuna Ivankovića uvršten je u službenu selekciju na ovogodišnjem Festivalu Trsat koji će se održavati u klaustru Franjevačkog samostana Trsat u Rijeci od 1. do 3. lipnja 2017. Film će biti prikazan nakon otvorenja festivala, u četvrtak, 1. lipnja 2017. u 21,20 sati. Tema filma je najpoznatije marijansko hodočasničko svetište u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji koje se nalazi u mjestu Aljmaš.

U filmu se obuhvaća kronika događanja kroz povijest od 1332. godine do danas, kronika o progonu hrvatskog življa i njihove katoličke vjere, s posebnim osvrtom za vrijeme Domovinskog rata, kada su Hrvati bili prognani iz svoga ognjišta, a svetište sravljeno sa zemljom.

Nije se znalo što se događa s Gospinim kipom jer nitko iz slobodnog dijela Hrvatske nije imao pristupa u okupirano Hrvatsko Podunavlje. Onda je sasvim iznenada stjecajem okolnosti kip pronađen te zahvaljujući ondašnjem županu Branimiru Glavašu spektakularno i tajno donesen u Osijek. Njegovim zalaganjem teško oštećeni kip je obnovljen te su vjernici Gospin kip nosili po slobodnim dijelovima biskupije koji nisu bili okupirani i za njih je on bio zvijezda danica koja im je ne prekidno najavljivala svanuće dana slobode i povratka. To se i dogodilo u subotu, 1. kolovoza 1998. godine kada je do tada neviđen način, vraćen kip Gospe od Utočišta u Aljmaš. Gospa prognanica postala je Gospom povratnicom.

Nadnevak povratka nije izabran slučajno. Bilo je to točno, u dan, sedma godišnjica progonstva žitelja Aljmaša, Dalja i Arduta. Povratak - nakon sedam godina - također teglenicama, bio je pun dostojanstva, uzbuđenja i radosti. Bilo je to tako željno i čekano hodočašće, istim vodenim putem, sada u miru i molitvi, nadi i solidarnosti.

Mnogo je zla ovdje počinjeno, ali narod se ponovno vratio slaveći Boga i časteći Gospu. Iz dana u dan ovdje je živo, uvijek s vjerom u Boga i Gospu. Film je nastao u produkciji Udruge dr. Ante Starčević - Tovarnik i u suradnji sa Udrugom Artizana iz Zagreba. (kta)



foto