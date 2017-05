Vatikan, 24. svibanj 2017.

Mnogo je Bogu posvećenih osoba progonjeno zbog prokazivanja svjetovnoga ponašanja; zli duh, naime, više voli mlaku Crkvu bez rizika – istaknuo je papa Franjo u propovijedi tijekom jutarnje Mise u kapeli Doma svete Marte, 23. svibnja 2017. Dvije godine poslije beatifikacije, Papa se, među ostalim, spomenuo nadbiskupa San Salvadora mons. Oscara Romera, kojega su, zbog toga što je prijavljivao nasilje nad siromašnima, ubili eskadroni smrti povezani s vojnim režimom.

Valja prijeći s mlakoga načina života na radosno naviještanje Isusa – potaknuo je Papa komentirajući 16. poglavlje Djela apostolskih, u kojemu se govori o Pavlu i Sili u Filipima. Tu ih je počela pratiti neka ropkinja opsjednuta vračarskim duhom, te ih je, vičući, nazivala 'slugama Božjim'. Bila je to pohvala, ali znajući da je ta žena opsjednuta zlim duhom, Pavlu je jednoga dana dodijalo, te je otjerao duha. Pavao je shvatio da to nije bio put obraćenja toga grada, jer je sve ostajalo mirno – primijetio je Papa. Svi su prihvaćali nauk. Ali nije bilo obraćenjâ.

To se ponavlja u povijesti spasenja, i to kada je Božji narod bio miran, kada nije riskirao ili je služio – neću reći 'idolima' – ali svjetovnosti – objasnio je Papa. Tada je Gospodin slao proroke koji su bili progonjeni, jer su smetali, poput Pavla koji je shvatio zabludu te otjerao tog duha koji je, iako je govorio istinu – da su on i Sila Božji ljudi – bio duh mlakosti, Crkvu je činio mlakom. Kada u Crkvi netko upozori na brojne svjetovne načine ponašanja – primijetio je papa Franjo – krivo ga se gleda i želi ga se udaljiti. Zli duh više voli mirnu Crkvu bez rizika, Crkvu kao poslovnu ustanovu, udobnu Crkvu, voli udobnost mlakosti, mlaku Crkvu – istaknuo je Sveti Otac.

U 16. se poglavlju Djela apostolskih potom pripovijeda da su se gospodari ropkinje naljutili; vidjeli su da se više ne mogu nadati zaradi, jer nije više mogla vračati. I Papa, doista, ističe da zli duh uvijek ulazi kroz džepove. Kad je Crkva mlaka, mirna, organizirana, kada nema problema, gleda se gdje se može poslovati – primijetio je Papa.

Ali, osim 'novca', još je jedna riječ na kojoj se Papa zadržao u propovijedi, a to je 'radost'. Gospodari ropkinje odvode Pavla i Silu pred glavare koji su zapovjedili da ih se išiba i baci u zatvor. Tamničar ih baci u nutarnju tamnicu, pripovijeda se u odlomku 16. poglavlja izdvojenoga u današnjoj liturgiji – napomenuo je Papa. Tu su Pavao i Sila molili pjevajući hvalu Bogu. Oko ponoći je nastao velik potres te su se otvorila sva zatvorska vrata. Tamničar, samo što se nije ubio misleći da su uznici pobjegli. Ali, Pavao ga zaustavi, povika mu da si ne učini nikakva zla jer – kazao je – svi smo ovdje! Tamničar na to zatraži objašnjenje i obrati se. Te iste noći im je oprao rane, dao se krstiti i – kako nam kaže Prvo čitanje – obradova se što je povjerovao Bogu – kazao je papa Franjo.

To je put našega svakodnevnog obraćenja: – napomenuo je Papa – prijelaz iz svjetovnoga života, mirnoga, bez rizika, katoličkoga, ali koji je mlak, u život istinskoga naviještanja Isusa Krista, u radost naviještanja Krista. Prijelaz s religioznosti koja previše gleda dobit, na vjeru i propovijedanje da je Isus Gospodin. To je čudo Duha Svetoga. Papa je stoga potaknuo sve nazočne da pročitaju 16. poglavlje Djela apostolskih, i vide kako Gospodin s mučenicima vodi Crkvu naprijed.

Crkva bez mučenika ulijeva nepovjerenje; Crkva koja ne riskira ulijeva nepovjerenje; Crkva koja se boji naviještati Isusa Krista i otjerivati demone, idole, drugog gospodara koji je novac, nije Isusova Crkva. Crkva je u Filipima bila oživljena te je postala mlada Crkva – kazao je papa Franjo i na kraju poželio da svi mi možemo imati obnovljenu mladost, obraćenje mlakoga načina života na radosni naviještaj da je Isus Gospodin. (kta/rv)