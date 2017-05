Vatikan, 24. svibanj 2017.

Kardinal Robert Sarah nas poučava tišini: biti u tišini zajedno s Isusom, istinskom nutarnjem miru te nam upravo na taj način pomaže ponovno dohvatiti Gospodinovu riječ – istaknuo je papa emeritus Benedikt XVI. u svom osvrtu na kardinalovu novu knjigu „Snaga tišine: protiv diktature buke“. Osvrt Pape emeritusa objavio je ugledni američki časopis First Things koji je istodobno najavio da će osvrt biti tiskan kao pogovor budućim izdanjima navedene knjige.

Što znači čuti Isusovu tišinu i upoznavati ga putem Njegove tišine? – upitao se Papa emeritus te nastavio – Iz evanđelja saznajemo da je Isus često provodio noći sâm „na gori“ u molitvi, u razgovoru sa svojim Ocem. Znamo da Njegov govor, Njegova riječ, dolazi iz tišine i jedino je tamo mogla sazrjeti. Stoga je jasno da se Njegova riječ može pravo razumjeti samo ako i mi uđemo u Njegovu tišinu, ako naučimo slušati Isusovu riječ iz Njegove tišine.

Predšasnik pape Franje je istaknuo nužnost povijesnog znanja, odnosno poznavanja konteksta Isusova vremena kako bismo mogli protumačiti Njegove riječi. No – upozorio je – [to je znanje] nedovoljno za dublje razumijevanje Gospodinove poruke. Napomenuo je da čitanjem sve opsežnijih komentara evanđelja, možemo naučiti mnogo toga korisnog o tom vremenu kao i velik broj hipoteza, no to u konačnici ne pridonosi razumijevanju teksta. Osoba osjeća da u toj gomili riječi nedostaje nešto ključno: ulazak u Isusovu tišinu iz koje se rađa Njegova riječ. Ako ne možemo ući u tu tišinu, uvijek ćemo čuti riječ samo na njezinoj površini, te ju zapravo nećemo razumjeti u potpunosti.

Benedikt XVI. je u osvrtu napomenuo da kardinal Sarah jedva govori o sebi, ali nam tu i tamo daje uvid u svoj nutarnji život, citirajući potom kardinalove riječi: „U svojoj sam molitvi i nutarnjem životu uvijek osjećao potrebu za dubljom, potpunijom tišinom. … Dani samoće, tišine i posta su bili velika potpora. Bili su jedinstvena milost, polagano čišćenje i osobni susret s Bogom. … Dani samoće, tišine i posta, koji se hrane jedino Božjom Riječju, omogućuju čovjeku da utemelji svoj život na onome što je bitno.“

Papa emeritus je istaknuo da kardinal s te točke gledišta može vidjeti opasnosti koje stalno prijete duhovnom životu, kako svećenikâ tako i biskupâ, ugrožavajući na taj način i samu Crkvu, u kojoj se Riječ nerijetko zamjenjuje preopširnošću koja razvodnjava veličinu Riječi.

Kardinal Sarah je duhovni učitelj koji govori iz dubine boravka u tišini s Gospodinom, iz nutarnjeg jedinstva s Njim i tako doista ima nešto za reći svakom od nas. Trebali bismo biti zahvalni papi Franji što je imenovao takvog duhovnog učitelja za pročelnika kongregacije koja je odgovorna za slavljenje liturgije u Crkvi. S kardinalom Sarahom, učiteljem tišine i nutarnje molitve, liturgija je u dobrim rukama – zaključio je papa emeritus Benedikt XVI. (kta/rv)