Sarajevo, 23. svibanj 2017.

Caritas Bosne i Hercegovine u okviru projekta SOCIETIES Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe (Potpora udrugama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, socijalnom uključivanju osoba s teškoćama u razvoju i u primjeni standarda EU u Jugoistočnoj Europi) objavljuje Natječaj za konsultanta za izradu prijedloga i preporuka za izmjenu javnih politika kao rezultat djelovanja Radne skupine za socijalnu uključenost. Više detalja na poveznici. (kta/caritas.ba)