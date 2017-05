Varaždin, 23. svibanj 2017.

U ponedjeljak 22. svibnja 2017. u Biskupijskom centru u Varaždinu održana je primopredaja knjiga koje je Hrvatsko kulturno društvo Napredak doniralo Salezijancima za knjižnice i srednje škole u Bosni. Knjige je donirao Miroslav Klemm, umirovljeni povjesničar umjetnosti te dugogodišnji muzejski savjetnik Gradskog muzeja u Varaždinu. Riječ je o dvjestotinjak naslova, manje više s tematikom povijesti umjetnosti.

"Za Hrvatsko kulturno društvo Napredak znam još iz djetinjstva, a surađujem s njima već 20-ak godina. Kada sam razmišljao što bih mogao pokloniti, sjetio sam se da imam nekih kvalitetnih starih knjiga koje bi mogle završiti u pravim rukama, poput onih koji su ostali bez knjižnica ili pak stradalima u ratu. Knjige će dobro doći knjižnicama ne samo kao osnovno gradivo u smislu pastorala, već i duhovne, intelektualne i umjetničke nadogradnje. Svećenici i njihovi učenici moći će putem ovih knjiga, i umjetnosti prikazane u njima, doživljavati svoju vjeru. Tu su knjige o starohrvatskoj arhitekturi, likovne enciklopedije, te primjerice monografije najpoznatijih svjetskih umjetnika poput Michelangela, Leonarda, Van Dycka i drugih. Onaj koji daruje mora biti zadovoljan, tzv. dam da daš. I u duhovnom smislu našeg vjerovanja je tako, ono što ćeš dati to ćeš dobiti i za uzvrat", kazao je Varaždincima dobro poznati povjesničar umjetnosti Miroslav Klemm.

Knjige je preuzeo don Stjepan Bolkovac, tajnik Hrvatske salezijanske provincije, a bit će donirane Katoličkom školskom centru “Don Bosco” u Žepču u središnjoj Bosni.

"Ovakve stvari dobiti na poklon znači živjeti za one koji će u tim knjigama otkrivati život i u njemu biti obogaćeni. Izražavam zahvalnost u ime cijelog našeg reda, tim više što ovo nisu prve donacije Napretka koje smo primili. U našoj srednjoj školi (zanatska škola, gimnazija, tehnička škola) ima oko 650 djece. Sigurno da ovakve knjige dobro dođu, jer želja nam je da naša knjižnica postane fundus koji će biti na korist i profesorima i đacima", istaknuo je don Stjepan.

Predsjednik varaždinskog ogranka HKD-a Napredak, prof. Ivan Bošnjak, zahvalio se svima koji su preko Napretka sudjelovali u pomaganju.

"Do sada smo donirali više od 4.700 knjiga, a otišle su u Travnik, Žepče, Zenicu, itd. Već godinama imamo odlično iskustvo s braćom Salezijancima. Najvažnije je da mladim ljudima omogućimo školovanje. U Bosni je puno katoličkih školskih centara, a s njima smo dobro povezani, te ne postoji ni jedan koji nismo pomagali. Kao profesora me najviše veseli što imam bivših učenika koji su svećenici, časne sestre, one koji imaju katedre na sveučilištima u Berlinu, Münchenu, Parizu. Gloria discipuli, gloria magistri (slava učenikova je slava učiteljeva). Najviše me veseli kada ulažemo u mlade ljude, to je najbolja investicija. Ima mnogo slobodnog prostora, a važno je koliko smo se spremni uključiti", poručio je prof. Bošnjak.

HKD Napredak ove godine slavi 95. Obljetnicu, a tim su povodom u Varaždinu (restoran Garestin) i Ivancu (Caritasov dom) postavljene izložbe “95 godina s Vama – umjetnošću za Bosnu” čija sredstva od prodaje također idu za siromašne obitelji i djecu u školovanju, održavanju 19. ljetne škole njemačkog jezika u Beču te drugih aktivnosti Hrvatskog kulturnog društva Napredak. (kta/biskupija-varazdinska.hr)



