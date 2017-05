Kaštel Novi, 23. svibanj 2017.

Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić u prigodi 100. obljetnice rođenja mons. Pavla Žanića, otvorio je Godinu biskupa Pavla Žanića u njegovoj rodnoj župi u Kaštel Novom u petak, 19. svibnja 2017.

Misi je prethodila Služba riječi na mjesnom groblju sv. Josipa gdje su se okupili splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, biskup Perić, generalni vikari Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Miroslav Vidović i Mostarsko-duvanjske biskupije mons. Željko Majić te brojni svećenici Mostarsko-duvanjske biskupije i Kaštelanskoga dekanata. Biskup Perić predvodio je Službu riječi i molitvu za sve vjerne mrtve na tom mjesnom groblju.

Nakon toga započela je svečana Misa koju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. U uvodnoj riječi nadbiskup Barišić je istaknuo da je biskup Žanić bio čvrst u vjeri u tamnim i teškim trenucima cijelo vrijeme svoje svećeničke i biskupske službe, te da je ostavio dubok trag u našim srcima ali i odnosima, ne samo u našoj Splitsko-makarskoj nadbiskupiji ili Mostarsko-trebinjskoj biskupiji, već u cijeloj našoj domovini. Nadbiskup Barišić je zahvalio za toga dragog čovjeka istaknuvši kako je don Pave duboko i snažno ušao u otajstvo Kristove žrtve i spasenja. Ova euharistiji je prozor prema vječnosti i bližnjima, ona spaja nebo i zemlju kazao je mons. Barišić.

U svojoj je homiliji biskup Perić kazao kako kada Crkva slavi neku godinu posvećenu nekome ili nečemu onda to mora biti velika tema, te kada biskupija odlučuje slaviti neku godinu to mora biti velika osoba. Iduće godine obilježava se 100. obljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića koji je rođen 20. svibnja 1918. te će zato cijela biskupija iz mjeseca u mjesec pratiti biskupsko geslo biskupa Žanića „In fide, spe et caritate" (U vjeri, nadi i ljubavi). Biskup Perić kazao je kako je Žanić obilježio povijest Katoličke Crkve u Hercegovini prvo 10 godina kao biskup koadjutor, a nakon umirovljenja biskupa Petra Čule kao mjesni ordinarij.

Biskup Perić je istaknuo kako se Žanić herojski uhvatio u koštac sa svim gorućim problemima koje je rješavao vođen logikom, vjerom i ljubavlju, suprotstavljao se različitim ideologijama, a posebno se zauzimao za kršćansku obitelj. Godinama je bio predsjednik Vijeća za obitelj pri BK. Posebice se zauzeo za rješavanje slučaja župa u Hercegovini, a napose međugorski fenomen. Perić je kazao koliko je ljubav biskup Žanić cijeloga života pokazivao prema Blaženoj Djevici Mariji, te ga se zasigurno može nazvati Marijanski biskup. Osnovao je stručnu komisiju čiji je cilj bio obrana Božje istine u vezi istog slučaja te nije želio da se Crkva na bilo koji način osramoti povjerovavši u neku izmišljotinu. One napade koje je on prolazio i doživljavao, prolazimo i mi danas istaknuo je biskup Perić. Biskup Žanić se posebno brinuo za duhovna zvanja, zaredivši 30 svećenika, brinući se za njih od odlaska u sjemenište do umirovljenja. Sve što je biskup Žanić sijao to je i donosilo ploda kazao je.

Biskup Žanić utemeljio je mjesečnik Crkva na kamenu bez kojega se ne može proučavati povijest Crkve u Hercegovini. Također je utemeljio istoimenu izdavačku kuću iz koje je izašao impozantan broj izdanja, do sada 144 naslova. Podigao je svećenički dom, ustanovio Biskupijski Caritas, te ustanovljuje Teološki institut u Mostaru, danas Teološko-katehetski institut u kojem je dosada diplomiralo 235 vjeroučitelja i kateheta. Biskup Perić je istaknuo da je Žanić imao visoke intelektualne, moralne, svećeničke i biskupske kvalitete, te ga je nazvao nadprosječan biskup. Jednom je prigodom kazao: „Želim biti svijeća koja gori za moj narod" i upravo to je bio, kazao je Perić. Ovom godinom želimo promatrati život i djelo biskupa Žanića i njegovim zagovorima rješavati probleme koje imamo.

Na kraju Mise župnik don Darijo Čorić zahvalio je biskupima i svim svećenicima, a na samom kraju slavlja biskup Perić proglasio je otvorenom Godinu Pavla Žanića. Euharistijsko slavlje uzveličao je župni mješoviti zbor i klapa Narenta iz Mostar. (kta/ika)

