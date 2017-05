Vatikan, 23. svibanj 2017.

Samo nas Duh Sveti uči da kažemo: „Isus je Gospodin“ – rekao je papa Franjo tijekom jutarnje Mise u Domu Sveta Marta, 22. svibnja 2017. Naglasio je da trebamo svoje srce otvoriti Gospodinu, kako bi u sebi čuli Duha Svetoga i tako mogli svjedočiti za Isusa Krista.

Neću vas ostaviti siročad, poslat ću vam drugoga Branitelja, Duha Svetoga, kako bi vas zastupao pred ocem. Papa Franjo je razvio svoju propovijed iz poduljega Isusova oproštajnog govora učenicima, na posljednjoj večeri. Na poseban je način naglasio Duha Svetoga kao „branitelja“ koji nas prati i daje nam sigurnost da smo, u Isusu spašeni – kazao je Sveti Otac.

Naime, samo duh Sveti – nastavio je – uči nas da kažemo: „Isus je Gospodin“: bez Duha Svetoga nitko od nas nije u stanju to reći, osjetiti, a niti živjeti. Isus, na drugim mjestima svoga dugoga govora, o njemu kaže: “On će vas uvesti u svu istinu„, uvodit će vas u svu istinu.“ „Prizivat će vam u pamet sve ono što vam rekoh; o svemu će vas poučavati“ – rekao je Papa te nastavio: to znači da je Duh Sveti pratitelj svakom kršćaninu na njegovu putu, utoliko je također i pratitelj i cijele Crkve. I to je dar koji nam Isus daruje – pojasnio je.

Duh Sveti – nastavio je – je dar; veliki Isusov dar; dar koji nas poučava da ne pogriješimo. Ali, gdje prebiva Duh?! – upitao se papa Franjo. U prvome čitanju, iz Djela apostolskih, susrećemo lik Lidije, „trgovkinje purpurom“, jedne koja je „znala kako se stvari čine“, a kojoj je Gospodin otvorio srce, kako bi prionula uz Božju riječ:

Gospodin joj je otvorio srce kako bi ušao Duh Sveti te ona postane učenicom – rekao je Sveti Otac. Upravo u svom srcu nosimo Duha Svetoga. No, u zatvoreno srce Duh Sveti ne može ući. 'Ali gdje se mogu kupiti ključevi za otvaranje srca'? – zapitao se ironično papa Franjo te odmah i odgovorio: – Ne, i to je dar; dar Božji. Gospodine, otvori moje srce da u nj uđe Duh te učini da shvatim da je Isus Gospodin – kazao je Papa.

To je molitva koju trebamo moliti ovih dana: Gospodine, otvori mi srce kako bih shvatio ono što si nas učio; kako bih se sjetio tvojih riječi; kako bih mogao vršiti i živjeti po tvojim riječima; kako bih stigao do punine istine.

Otvoreno srce, dakle, kako bi Duh ušao i kako bismo ga osluškivali – ponovio je ukratko papa Franjo.

Ja ću vam sada postaviti samo dva pitanja, koja se mogu uzeti iz današnjih dvaju čitanja. Prvo: molim li od Gospodina milost da imam otvoreno srce? Drugo: nastojim li osluškivati Duha Svetoga, njegova nadahnuća, stvari koje govori mojemu srcu, kako bih napredovao u kršćanskom životu te i sam uzmognem svjedočiti da je Isus gospodin?

Mislite danas na ove dvije stvari: na otvorenost vlastitog srca; i nastojim li čuti Duha Svetoga; ono što mi govori. Tako ćemo malo-pomalo napredovati u kršćanskom životu i svjedočiti za Isusa Krista – potaknuo je na koncu svoje propovijedi Papa Franjo. (kta/rv)