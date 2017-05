Vatikan, 23. svibanj 2017.

U očekivanjima današnjih ljudi možemo naći važne upute za svoje nasljedovanje Krista – rekao je papa Franjo redovnicama kongregacije Milosrdnih učenica Božanskoga Učitelja, primivši ih, 22. svibnja 2017. u audijenciju u prigodi općega kapitula te kongregacije koju je ustanovio don Giacomo Alberione. Kapitul se održava u Rimu, o temi „Novo vino u nove mješine“. Budite pozorne i slušajte muškarce i žene današnjega doba, i izbjegavajte proroke nesreće – upozorio ih je Papa.

Hvala vam, sestre, za to što jeste, za ono što činite i kako to činite, također i u Gradu Vatikanu – rekao je Papa. Raspršene na pet kontinenata, u 27 zemalja, Milosrdne učenice Božanskoga Učitelja, redovnice te kontemplativne grane 'Pavlove obitelji' ('Famiglia Paolina'), u Vatikanu se brinu o euharistijskom klanjanju u kapeli Presvetoga Sakramenta, rade u uredu za liturgiju, na usluzi su hodočasnicima i rade na centrali. Neka vam opći kapitul donese ploda – poželio im je Papa – i to prije svega plod zajedništva u vašoj kongregaciji, njegujući pozornost i uzajamno prihvaćanje. Pritom, međutim, – kako je rekao Sveti Otac – u zajednicama treba zabraniti podjele, zavisti, i ogovaranje; i sve si valja međusobno reći iskreno i s ljubavlju.

Zadržavši se na evanđeoskim plodovima zajedništva, Papa je istaknuo zajedništvo unutar Pavlove obitelji, kao i s drugim karizmama; a svi imaju biti u službi evangelizacije, ostajući vjerni vlastitom identitetu, i boreći se na sve načine protiv samodostatnosti. Potrebni su također plodovi zajedništva s muškarcima i ženama našega vremena. U pitanjima i očekivanjima muškaraca i ženâ današnjega doba možemo naći važne upute za svoje nasljedovanje Krista – primijetio je papa Franjo.

Budući da je kapitul vrijeme slušanja Gospodina, koji govori kroz znakove vremena, preko braće – podsjetio je Papa – potreban je miran razgovor, bez predrasuda među vlastitim naumima i naumima drugih, i to u vremenu velikih izazova za Bogu posvećene osobe. Pred nama se otvara čitav svijet mogućnosti, koje današnja kultura sve prikazuje kao valjane i dobre. Ali, ako ne želimo pasti kao žrtve brzih promjena i, katkada, kulture smrti, moramo osnažiti rasuđivanje, trebamo sebe i druge odgajati za rasuđivanje.

Papa je potom potaknuo prisutne redovnice na radost koja – kako je rekao – udaljuje od nas zlo ravnodušja, plod tromosti koja ukrućuje dušu. Molim vas, nemojte biti bezvoljne redovnice – potaknuo ih je papa Franjo te upozorio da bi đavao mogao reći: Ali, malo nas je; nemamo zvanja… Na taj se način – napomenuo je – gubi radost i završava se u ravnodušju. Ali, tako se ne može živjeti; nada Isusa Krista je radost – kazao je papa Franjo te istaknuo da je to istinska radost, ne samodostatna ili samodopadna, nego iz nje prosijava ljepota nasljedovanja Krista.

Budite proroci nade – potaknuo ih je Papa te napomenuo da kao Isusovi učenici, Bogu posvećene osobe znaju da je nada za njih odgovornost, jer su pozvani biti spremni na odgovor svakomu tko zatraži obrazloženje nade koja je u njima. Nada koja ne razočarava ne temelji se na brojevima ili djelima, nego na Onomu kojemu ništa nije nemoguće – objasnio je Papa te potaknuo redovnice da se ne ujedinjuju s prorocima nesreće, koji čine veliku štetu Crkvi i posvećenom životu. Ne popuštajte, poput apostola u Getsemanskom vrtu, kušnji snenosti i očaju – potaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)